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Контакт-центр для хворих на COVID-19: у МОЗ назвали антилідера серед регіонів за обробкою звернень

Контакт-центр для хворих на COVID-19: у МОЗ назвали антилідера серед регіонів за обробкою звернень

Київ • УНН

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КИЇВ. 25 листопада. УНН. Сумщина є регіоном-антилідером з обробки звернень громадян, які надходять через контакт-центри по лінії COVID-19. Про це заявив на брифінгу заступник міністра охорони здоров’я з питань цифрового розвитку Ярослав Кучер, передає кореспондент УНН.

"Ми аналізуємо те, що у нас відбувається у регіонах. Ми проводимо щотижневу зустріч, як онлайн-зустріч з відповідальними особами, які надають відповіді - з керівництвом областей. У нас є регіони, які максимально оперативно відпрацьовують звернення громадян, і нам максимально комфортно з ними працювати, оскільки там мінімальна затримка на відповідь, яку надає контактний центр. У першу чергу, лідерами таких звернень, обробки та співпраці з МОЗом по лінії COVID-19 контактного центру є такі області: Волинська, Вінницька, Рівненська, Полтавська, Черкаська, Хмельницька, Тернопільська, Одеська, Миколаївська, Львівська, Житомирська та Херсонська області", - зазначає він.

За його словами, є й область, яка має досить низький рівень обробки запитів.

"На жаль, залишається одна з областей з досить низьким рівнем обробки запитів – це Сумська область і я сподіваюся, що там відбуваються певні кадрові зміни, ці питання будуть вирішені і область почне оперативно обробляти ці звернення", - додав Кучер.

Нагадаємо, починаючи із завтрашнього дня, 26 листопада, через контакт-центр Міністерства охорони здоров’я можна буде викликати додому мобільну бригаду людині із підозрою на COVID-19.

Як раніше повідомлялося в УНН, у Міністерстві охорони здоров’я запроваджений єдиний всеукраїнський контакт-центр для допомоги хворим на коронавірусну хворобу COVID-19, у який завжди можна зателефонувати у разі необхідності. Так, за минулий тиждень контакт-центр обробив 43 318 дзвінків.

Нагадаємо, раніше у МОЗ назвали регіони з найгіршою епідситуацією, а також регіони з найбільшим добовим приростом хворих на COVID-19.

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