Через контакт-центр МОЗ дозволять викликати мобільну бригаду через підозру на COVID-19

“Із завтрашнього дня ми запускаємо у тестовому режимі, але звичайно воно потім перейде на постійну основу, таку функцію, що будь-яка людина могла замовити виклик мобільної бригади безпосередньо у контакт-центрі. Як це відбувається зараз, якщо у вас є проблема з викликом мобільної бригади, ви тоді телефонували у контакт-центр, наприклад, і ми вже зв’язувалися з місцем, вирішували цю проблему, щоб на місці вам зателефонували, викликали бригаду і таке інше”, — зазначив він.

При цьому міністр висловив думку, що такий ланцюжок не дуже добрий.

“Тим паче ми розуміємо, що викликають мобільну бригаду люди, які захворіли, мають симптоми коронавірусної хвороби — ця людина потребує швидкої допомоги. Саме тому, ми знайшли такий спосіб, щоб безпосередньо у контакт-центрі можна було викликати мобільну бригаду. Для цього ми з’єднали всі заклади охорони здоров’я, визначили відповідальних осіб", - зауважив голова МОЗ.

За його словами, до кінця місяця планується запустити ще й консультацію сімейних лікарів у контакт-центрі МОЗ.

"Окрім того, через контакт-центр ми плануємо до кінця місяця запустити консультацію сімейних лікарів, у цьому також є велика проблема”, — додав Степанов.

Міністр зауважив, що через велику кількість захворілих збільшується навантаження на сімейних лікарів.

“... ми почали набір сімейних лікарів, думаємо, що до кінця місяця ми вже все це завершимо і будь-яка людина, яка потребує допомоги сімейного лікаря або через те, що не має сімейного лікаря або не може додзвонитися своєму сімейному лікарю або з якихось інших підстав. Вона зможе набрати цей контакт-центр, отримати консультацію сімейного лікаря”, — відзначив він.

Нагадаємо, у Міністерстві охорони здоров’я запроваджений єдиний всеукраїнський контакт-центр для допомоги хворим на коронавірусну хворобу COVID-19, у який завжди можна зателефонувати у разі необхідності. Так, за минулий тиждень контакт-центр обробив 43 318 дзвінків.

Також нагадаємо, за даними МОЗ, з квітня по листопад мобільні бригади понад 1,6 млн разів виїжджали на забір матеріалу для проведення ПЛР-тесту на виявлення коронавірусу. Найбільше таких виїздів було у Києві.

Додамо, в Україні на 8 годину 25 листопада зафіксовано вже 661 тисячу випадків коронавірусної хвороби COVID-19, одужало — 307 778 осіб, летальних випадків — 11 492. Приріст за добу — майже 14 тисяч, зростання у порівнянні з показником днем раніше.