Через контакт-центр Минздрава позволят вызвать мобильную бригаду из-за подозрения на COVID-19

"С завтрашнего дня мы запускаем в тестовом режиме, но обычно оно потом перейдет на постоянную основу, такую функцию, что любой человек мог заказать вызов мобильной бригады непосредственно в контакт-центре. Как это происходит сейчас, если у вас есть проблема с вызовом мобильной бригады, вы тогда звонили в контакт-центр, например, и мы уже связывались с местом, решали эту проблему, чтобы на месте вам позвонили, вызвали бригаду и тому подобное", - отметил он.

При этом министр высказал мнение, что такая цепочка не очень хорошая.

"Тем более мы понимаем, что вызывают мобильную бригаду люди, которые заболели, имеют симптомы коронавирусной болезни - этот человек нуждается в скорой помощи. Именно поэтому, мы нашли такой способ, чтобы непосредственно в контакт-центре можно было вызвать мобильную бригаду. Для этого мы соединили все учреждения здравоохранения, определили ответственных лиц", - отметил глава Минздрава.

По его словам, до конца месяца планируется запустить еще и консультацию семейных врачей в контакт-центре Минздрава.

"Кроме того, через контакт-центр мы планируем до конца месяца запустить консультацию семейных врачей, в этом тоже есть большая проблема", - добавил Степанов.

Министр отметил, что из-за большого количества заболевших увеличивается нагрузка на семейных врачей.

"... мы начали набор семейных врачей, думаем, что к концу месяца мы уже все это завершим и любой человек, нуждающийся в помощи семейного врача или из-за того, что не имеет семейного врача или не может дозвониться своему семейному врачу или по другим основаниям. Он сможет набрать этот контакт-центр, получить консультацию семейного врача", - отметил он.

Напомним, в Министерстве здравоохранения введен единый всеукраинский контакт-центр для помощи больным коронавирусной болезнью COVID-19, в который всегда можно позвонить в случае необходимости. Так, за прошедшую неделю контакт-центр обработал 43 318 звонков.

Также напомним, по данным Минздрава, с апреля по ноябрь мобильные бригады более 1,6 млн раз выезжали на забор материала для проведения ПЦР-теста на выявление коронавируса. Больше всего таких выездов было в Киеве.

Добавим, в Украине на 8:00 25 ноября зафиксировано уже 661 тыс. случаев коронавирусной болезни COVID-19, выздоровели - 307 778 человек, летальных исходов - 11 492. Прирост за сутки - почти 14 тыс., рост по сравнению с показателем днем ранее.