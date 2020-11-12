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МОЗ: із квітня мобільні бригади виїжджали понад 1,6 млн разів для проведення ПЛР-тесту

Київ • УНН

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КИЇВ. 12 листопада. УНН. З квітня по листопад мобільні бригади більше 1,6 млн разів виїжджали на забір матеріалу для проведення ПЛР-тесту на виявлення коронавірусу. Найбільше таких виїздів було у Києві. Про це на брифінгу повідомив заступник міністра охорони здоров'я, головний державний санітарний лікар України Віктор Ляшко, передає кореспондент УНН.

"За квітень-листопад 2020 року мобільні бригади здійснили 1 млн 670 тис. заборів зразків, які доставлені до державних лабораторій для проведення досліджень методом ПЛР", - сказав Ляшко.

За його словами, найбільше таких виїздів було здійснено у місті Києві, Тернопільській області та Київській області. Найменше – у Чернігівській, Полтавській та Луганській областях.

"Найбільша кількість бригад функціонує саме на сьогодні у Харківській, Дніпропетровській і Львівській областях. Найменша – у Київській, Луганській і Кіровоградській областях", - додав Ляшко.

Нагадаємо, в Україні на 8 годину 12 листопада зафіксовано вже пів мільйона випадків коронавірусної хвороби COVID-19, приріст випадків за добу - абсолютний антирекорд для країни, вперше понад 11 тисяч.

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