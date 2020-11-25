Контакт-центр для больных COVID-19: в Минздраве назвали антилидера среди регионов за обработкой обращений
Киев • УНН
КИЕВ. 25 ноября. УНН. Сумская область является регионом-антилидером по обработке обращений граждан, поступающих через контакт-центры по линии COVID-19. Об этом заявил на брифинге заместитель министра здравоохранения по вопросам цифрового развития Ярослав Кучер, передает корреспондент УНН.
"Мы анализируем то, что у нас происходит в регионах. Мы проводим еженедельную встречу, как онлайн-встречу с ответственными лицами, предоставляющими ответы - с руководством областей. У нас есть регионы, которые максимально оперативно отрабатывают обращения граждан, и нам очень комфортно с ними работать, поскольку там минимальная задержка ответа, предоставляемая контактным центром. В первую очередь, лидерами таких обращений, обработки и сотрудничества с Минздравом по линии COVID-19 контактного центра являются такие области: Волынская, Винницкая, Ровенская, Полтавская, Черкасская, Хмельницкая, Тернопольская, Одесская, Николаевская, Львовская, Житомирская и Херсонская области", - отмечает он.
По его словам, есть и область, которая имеет довольно низкий уровень обработки запросов.
"К сожалению, остается одна из областей с достаточно низким уровнем обработки запросов - это Сумская область и я надеюсь, что там происходят определенные кадровые изменения, эти вопросы будут решены и область начнет оперативно обрабатывать эти обращения", - добавил Кучер.
Напомним, начиная с завтрашнего дня, 26 ноября, через контакт-центр Министерства здравоохранения можно будет вызвать на дом мобильную бригаду человеку с подозрением на COVID-19.
Как ранее сообщалось в УНН, в Министерстве здравоохранения введен единый всеукраинский контакт-центр для помощи больным коронавирусной болезнью COVID-19, в который всегда можно позвонить в случае необходимости. Так, за прошедшую неделю контакт-центр обработал 43318 звонков.
Напомним, ранее в Минздраве назвали регионы с наихудшей эпидситуацией, а также регионы с наибольшим суточным приростом больных COVID-19.