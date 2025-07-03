Конотоп зазнав атаки рф: мер повідомляє про знищення об'єкта інфраструктури
Київ • УНН
У Конотопі на Сумщині знищено об'єкт інфраструктури міста внаслідок ранкової ворожої атаки. За попередньою інформацією, постраждалих немає.
У Конотопі на Сумщині знищено обʼєкт інфраструктури міста внаслідок ворожої атаки, повідомив Конотопський міський голова Артем Семеніхін у четвер у Telegram, пише УНН.
Деталі
Семеніхін повідомив про ворожу атаку на місто вранці.
"Знищено обʼєкт інфраструктури міста", - написав мер Конотопа.
"Попередньо, без постраждалих", - зазначив Семеніхін.
Атака рф на Полтаву: відомо про двох загиблих, 11 поранених03.07.25, 10:45 • 421 перегляд