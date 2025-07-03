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Конотоп зазнав атаки рф: мер повідомляє про знищення об'єкта інфраструктури

Київ • УНН

 • 915 перегляди

У Конотопі на Сумщині знищено об'єкт інфраструктури міста внаслідок ранкової ворожої атаки. За попередньою інформацією, постраждалих немає.

Конотоп зазнав атаки рф: мер повідомляє про знищення об'єкта інфраструктури

У Конотопі на Сумщині знищено обʼєкт інфраструктури міста внаслідок ворожої атаки, повідомив Конотопський міський голова Артем Семеніхін у четвер у Telegram, пише УНН.

Деталі

Семеніхін повідомив про ворожу атаку на місто вранці.

"Знищено обʼєкт інфраструктури міста", - написав мер Конотопа.

"Попередньо, без постраждалих", - зазначив Семеніхін.

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Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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