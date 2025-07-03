Конотоп подвергся атаке рф: мэр сообщил об уничтожении объекта инфраструктуры

Существенно повреждена многоэтажка, есть пострадавшие: в Одессе показали последствия ночной атаки РФ (фото)

Существенно повреждена многоэтажка, есть пострадавшие: в Одессе показали последствия ночной атаки РФ (фото)

Существенно повреждена многоэтажка, есть пострадавшие: в Одессе показали последствия ночной атаки РФ (фото)

Существенно повреждена многоэтажка, есть пострадавшие: в Одессе показали последствия ночной атаки РФ (фото) 3 июля, 01:51 • 26057 просмотра