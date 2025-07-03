Конотоп подвергся атаке рф: мэр сообщил об уничтожении объекта инфраструктуры
Киев • УНН
В Конотопе Сумской области уничтожен объект инфраструктуры города в результате утренней вражеской атаки. По предварительной информации, пострадавших нет.
В Конотопе Сумской области в результате вражеской атаки уничтожен объект инфраструктуры города, сообщил Конотопский городской голова Артем Семенихин в четверг в Telegram, пишет УНН.
Детали
Семенихин сообщил о вражеской атаке на город утром.
"Уничтожен объект инфраструктуры города", - написал мэр Конотопа.
"Предварительно, без пострадавших", - указал Семенихин.
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