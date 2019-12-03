Конкурс на посаду голови Інституту нацпам'яті: питання призначення на розгляді Кабміну
Київ • УНН
КИЇВ. 3 грудня. УНН. Питання про призначення голови Українського інституту національної пам’яті на розгляді в Кабінеті Міністрів України. Про це журналісту УНН повідомили в пресслужбі Міністерства культури, молоді та спорту.
На питання журналіста, коли відбулася співбесіда міністра культури, молоді та спорту Володимира Бородянського з кандидатами на зайняття посади Голови Українського інституту національної пам’яті, у пресслужбі відомства відповіли:”Співбесіда з обома кандидатами відбулася минулого вівторка, 26 листопада. Питання призначення вже на розгляді в Кабінеті Міністрів України“.
Нагадаємо, наразі є два кандидати на зайняття посади Голови Українського інституту національної пам’яті:
• Дробович Антон Едуардович. Кандидат філософських наук. Старший викладач Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова.
• Яблонський Василь Миколайович. Кандидат історичних наук. Доцент Національного університету “Києво-Могилянська академія”. Перший заступник директора Національного інституту стратегічних досліджень.
Як повідомляв УНН, у вересні Володимир В’ятрович завершив каденцію на посаді Голови Українського інституту національної пам’яті.