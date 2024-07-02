Конгресвумен Спартц звинуватили у пронесенні вогнепальної зброї через систему безпеки аеропорту
Київ • УНН
Республіканську представницю Вікторію Спартц звинувачують у пронесенні вогнепальної зброї через службу безпеки в міжнародному аеропорту Вашингтона імені Даллеса.
Представниці Республіканської партії США Вікторії Спартц пред'явлено звинувачення в порушенні правил носіння зброї після того, як вона пронесла пістолет в міжнародний аеропорт Вашингтона Даллеса у штаті Вірджинія. Пише УНН із посиланням на The Hill.
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Член Палати представників США українського походження Вікторія Спартц звинувачена у пронесенні вогнепальної зброї через службу безпеки аеропорту.
Інцидент стався в п'ятницю, підтвердили в понеділок The Hill в Управлінні аеропортів Вашингтона, Адміністрації транспортної безпеки (TSA) та офісі Спартц.
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У заяві офісу Спартц йдеться, що вона помилково пронесла незаряджений пістолет у кишені своєї валізи, коли проходила службу безпеки по дорозі на засідання Парламентської асамблеї Організації з безпеки та співробітництва в Європі.
Звинувачення передбачає до року в'язниці та штраф у розмірі 2500 доларів, якщо його визнають винним.
Конгресвумен від центральної Індіани, виграла суперечливі та конкурентні праймеріз у травні після того, як у 2023 році заявила, що більше не балотуватиметься.
Спартц є першою конгресменкою, яка народилася в Україні. Однак нещодавно вона проголосувала проти надсилання військової допомоги країні, ознаменувавши відступ від своєї позиції, коли росія вторглася в Україну.
Нагадаємо
Комісія з етики Палати представників США провела попереднє розслідування поводження члена Палати представників Вікторії Спартц з персоналом у відповідь на численні скарги.