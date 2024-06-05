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Комісія з етики перевіряє конгресвумен Спартц через скарги підлеглих - Politico

Комісія з етики перевіряє конгресвумен Спартц через скарги підлеглих - Politico

Київ • УНН

 • 20260 перегляди

Комісія з етики Палати представників США провела попереднє розслідування поводження члена Палати представників Вікторії Спартц з персоналом у відповідь на численні скарги, подані щодо передбачуваного "аб'юзу", "загальної токсичності" та "люті" республіканки з Індіани, повідомляє Politico.

Комісія з етики Палати представників США провела попереднє розслідування поводження члена Палати представників Вікторії Спартц з персоналом у відповідь на численні скарги, подані щодо передбачуваного "аб'юзу", "загальної токсичності" та "люті" республіканки з Індіани, з посиланням на слова нинішнього та колишнього помічника, які подали скарги та з якими останніми тижнями зв'язалися слідчі, повідомляє Politico, пише УНН.

Деталі

Помічники, яким було надано анонімність через страх перед відплатою з боку Спартц, заявили, що їхні скарги були подані слідчим ще до того, як Спартц виграла свої праймерів минулого місяця. За словами помічників, слідчі повідомили їм, що комісія з етики не розпочинатиме офіційне розслідування до цього моменту, враховуючи потенційну ймовірність втручання у вибори.

За словами цих двох джерел, з того часу "бурхлива поведінка" Спартц продовжується. "За останні кілька тижнів вона запровадила скорочення заробітної плати деяким співробітникам на десятки тисяч доларів, що сталося на тлі постійних скарг на роботу її співробітників. У квітні Спартц надіслала співробітникам записку, яка забороняє їм розмовляти з репортерами Politico, які збирали інформацію про її офіс", - пише видання.

За словами двох осіб, двоє старших співробітників комісія з етики опитали як мінімум трьох додаткових нинішніх або колишніх співробітників про офісну культуру, а також про нецільове використання ресурсів платників податків. Видання вказує, що отримало у квітні текстові повідомлення, відправлені між співробітниками відділу етики та колишнім помічником, який поділився зі слідчими іменами та номерами телефонів нинішніх співробітників.

Колишній співробітник Спартц розповів, що наприкінці минулого місяця один із слідчих повідомив, що помічники комісії все ще збирають матеріали, очікуючи на дозвіл від керівників комітетів на початок офіційного розслідування.

Як зазначається, дві раніше згадані особи, яким також було надано анонімність, розповіли слідчим з етики про випадки словесних образ.

Двоє людей сказали, що розслідування з питань етики також стосується використання фінансованих платниками податків ресурсів Палати представників для проведення передвиборної кампанії в робочий час законодавчого органу. За словами цих двох людей, Спартц іноді запитує співробітників про проблеми кампанії, коли вона дзвонить їм на їхні офіційні телефони, поки вони в офісі.

За словами людини, знайомої із ситуацією, у вівторок керівник її апарату Патрік Словінскі подав у відставку, пропрацювавши на цій посаді менше місяця. Він відмовився від коментарів. За словами тієї самої людини, Майкл Стівенс, який з січня був директором зв'язків із громадськістю Спартц, також подав у відставку у вівторок увечері.

Отримавши повідомлення про етичне розслідування, Спартц сказала, що "не впевнена, про що ви говорите".

Радник передвиборчої кампанії Ден Гейзелвуд згодом відповів заявою, що співробітники комісії з етики не зв'язувалися зі Спартц.

Том Раст, головний юрисконсульт та директор з персоналу комісії з етики, як вказано, відмовився від коментарів.

Майк Джонсон обіцяє залишитися на посаді спікера Палати представників, незважаючи на тиск та вимогу відставки17.04.24, 09:55 • 25030 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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