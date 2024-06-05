Комиссия по этике проверяет конгрессвумен Спартц из-за жалоб подчиненных - Politico
Киев • УНН
Комиссия по этике Палаты представителей США провела предварительное расследование обращения члена Палаты представителей Виктории Спартц с персоналом в ответ на многочисленные жалобы, поданные в отношении предполагаемого "абьюза", "общей токсичности" и "ярости" республиканки из Индианы, сообщает Politico.
Комиссия по этике Палаты представителей США провела предварительное расследование обращения члена Палаты представителей Виктории Спартц с персоналом в ответ на многочисленные жалобы, поданные относительно предполагаемого "абьюза", "общей токсичности" и "ярости" республиканки из Индианы, со ссылкой на слова нынешнего и бывшего помощника, которые подали жалобы и с которыми в последние недели связались следователи, сообщает Politico, пишет УНН.
Детали
Помощники, которым была предоставлена анонимность из-за страха перед отплатой со стороны Спартц, заявили, что их жалобы были поданы следователям еще до того, как Спартц выиграла свои праймеры в прошлом месяце. По словам помощников, следователи сообщили им, что комиссия по этике не будет начинать официальное расследование до этого момента, учитывая потенциальную вероятность вмешательства в выборы.
По словам этих двух источников, с тех пор "бурное поведение" Спартц продолжается. "За последние несколько недель она ввела сокращение заработной платы некоторым сотрудникам на десятки тысяч долларов, что произошло на фоне постоянных жалоб на работу ее сотрудников. В апреле Спартц прислала сотрудникам записку, которая запрещает им разговаривать с репортерами Politico, которые собирали информацию о ее офисе", - пишет издание.
По словам двух человек, двое старших сотрудников комиссии по этике опросили как минимум трех дополнительных нынешних или бывших сотрудников об офисной культуре, а также о нецелевом использовании ресурсов налогоплательщиков. Издание указывает, что получило в апреле текстовые сообщения, отправленные между сотрудниками отдела этики и бывшим помощником, который поделился со следователями именами и номерами телефонов нынешних сотрудников.
Бывший сотрудник Спартц рассказал, что в конце прошлого месяца один из следователей сообщил, что помощники комиссии все еще собирают материалы, ожидая разрешения от руководителей комитетов на начало официального расследования.
Как отмечается, два ранее упомянутых лица, которым также была предоставлена анонимность, рассказали следователям по этике о случаях словесных оскорблений.
Два человека заявили, что расследование по этике также касается использования ресурсов Палаты представителей, финансируемых налогоплательщиками, для проведения предвыборной кампании в рабочее время законодательного органа. По словам этих двух человек, Спартц иногда спрашивает сотрудников о проблемах компании, когда она звонит им на их официальные телефоны, пока они в офисе.
По словам человека, знакомого с ситуацией, во вторник руководитель ее аппарата Патрик Словински подал в отставку, проработав на этом посту меньше месяца. Он отказался от комментариев. По словам того же человека, Майкл Стивенс, который с января был директором по связям с общественностью Спартц, также ушел в отставку во вторник вечером.
Получив уведомление об расследовании по этике, Спартц сказала, что "не уверена, о чем вы говорите".
Советник предвыборной кампании Дэн Хейзелвуд позже ответил заявлением, что сотрудники комиссии по этике не связывались со Спартц.
Том Раст, главный юрисконсульт и директор по персоналу комиссии по этике, как указано, отказался от комментариев.
Майк Джонсон обещает остаться на посту спикера Палаты представителей, несмотря на давление и требование отставки17 апреля 2024, 06:55 • 24540 просмотров
Последствия вражеских атак: до зимы украинцы могут проводить значительную часть дня без света - FT
Гетманцев перебирает на себя роль суда, определяя, какое решение будет законным в деле о нелегальном табаке - юрист
НБУ нарушает права владельцев банков благодаря тому, что регулятор выведен из-под судебного контроля - юрист
С начала полномасштабного вторжения россияне повредили в Украине более 200 тысяч зданий - NYT
В посольстве прокомментировали ситуацию на границе с поляками, переговоры с которыми сорвало НАБУ
В Украине действует разветвленная система агрокомпаний со связями с рф. Что известно
Потребность в военных медиках велика - Минобороны
"Тенденция на увеличение объемов перевалки": "ОПЗ" о результатах своей работы в рамках зерновой инициативы в 2024 году
Бизнесмена могут не довезти до больницы – нардеп об уничтоженной двумя агрофирмами дороге, по которой едва проехала "скорая" с тяжело больной пенсионеркой
В Минобороны рассказали о проценте обращений женщин в центры рекрутинга
Комиссия по этике проверяет конгрессвумен Спартц из-за жалоб подчиненных - Politico
Враг утром обстрелял Пивничное и Селидово Донецкой области: есть погибший и раненые
С начала суток продолжается бой в районе Волчанска – Генштаб
Участник Кубка мира по горнолыжному спорту и его подруга разбились на итальянской горе
Более полутора тысяч семей получили психоэмоциональную поддержку на проекте "Відновись" Фонда Вадима Столара
Гетманцев перебирает на себя роль суда, определяя, какое решение будет законным в деле о нелегальном табаке - юристЭксклюзив
Таиланд присоединится к саммиту мира в Швейцарии
НБУ нарушает права владельцев банков благодаря тому, что регулятор выведен из-под судебного контроля - юристЭксклюзив
С начала полномасштабного вторжения россияне повредили в Украине более 200 тысяч зданий - NYT
Армия рф атаковала село в Херсонской области во время выдачи гуманитарной помощи: двое пострадавших
Популярные
На стороне путина: как компания "Олсидз Блэк Си" ради собственной выгоды подставляет Президента Украины и провоцирует продовольственный кризис
Сельхозпредприятия аграрной академии используются как "технические прокладки": анализ финансовой деятельности
5 июня: День воздушных шаров, Всемирный день охраны окружающей среды
На саммите лидеров G7 будет обсуждена поддержка Украины и экономическая устойчивость
DeepState: на фронте рф продвинулась возле работы ного, Победы и в Новоалександровке
Публикации
На стороне путина: как компания "Олсидз Блэк Си" ради собственной выгоды подставляет Президента Украины и провоцирует продовольственный кризис
Сельхозпредприятия аграрной академии используются как "технические прокладки": анализ финансовой деятельности
"Сторонник" Булгакова и Фицо: кто владелец компании "Олсидз", которая пошла войной на "ОПЗ"
Бизнесмены Гроза и Науменко торговали украинским зерном с подсанкционной компанией из "контрабандного списка"? Эксклюзив
Кто выиграл от дела против Сольского и при чем тут "утечка информации" в НАБУ
Комиссия по этике проверяет конгрессвумен Спартц из-за жалоб подчиненных - Politico
Комиссия по этике Палаты представителей США провела предварительное расследование обращения члена Палаты представителей Виктории Спартц с персоналом в ответ на многочисленные жалобы, поданные в отношении предполагаемого "абьюза", "общей токсичности" и "ярости" республиканки из Индианы, сообщает Politico.
Враг утром обстрелял Пивничное и Селидово Донецкой области: есть погибший и раненые
Один человек погиб и еще пятеро получили ранения в результате российского обстрела села Пивничное и города Селидово в Донецкой области сегодня утром.
С начала суток продолжается бой в районе Волчанска – Генштаб
Бои в районе Волчанска Харьковской области продолжаются с начала суток, ситуация, по данным Генерального штаба Вооруженных сил Украины, находится под контролем.
Участник Кубка мира по горнолыжному спорту и его подруга разбились на итальянской горе
Горнолыжник Жан-Даниэль Перссон и его подруга Элиза Орлеан трагически погибли в результате несчастного случая в горах на горе Цербион в Италии.
Более полутора тысяч семей получили психоэмоциональную поддержку на проекте "Відновись" Фонда Вадима Столара
Более полутора тысяч семей получили психоэмоциональную поддержку на проекте "Відновись" Фонда Вадима Столара.
Гетманцев перебирает на себя роль суда, определяя, какое решение будет законным в деле о нелегальном табаке - юрист
Даниил Гетманцев, председатель налогового комитета Рады пытается влиять на суд через общественное мнение и перебирает на себя роль судьи при определении законности решения в уголовном производстве в отношении нелегального табака.
Таиланд присоединится к саммиту мира в Швейцарии
Таиланд присоединится к саммиту мира в Швейцарии 15-16 июня.
НБУ нарушает права владельцев банков благодаря тому, что регулятор выведен из-под судебного контроля - юрист
Национальный банк Украины и Фонд гарантирования вкладов нарушают права владельцев банков, включая право на беспрепятственное владение имуществом, из-за отсутствия надлежащего судебного контроля за их действиями, что приводит к потенциальным злоупотреблениям и невозможности эффективно обжаловать решение о выводе банков с рынка или их ликвидации.
С начала полномасштабного вторжения россияне повредили в Украине более 200 тысяч зданий - NYT
С начала полномасштабного вторжения россии в Украину было повреждено более 210 000 зданий, причем около половины из них расположены в восточной части страны.
Армия рф атаковала село в Херсонской области во время выдачи гуманитарной помощи: двое пострадавших
В Херсонской области российская армия атаковала село Ингулец, ранив двух мужчин в возрасте 58 и 47 лет во время доставки гуманитарной помощи, которые были госпитализированы для лечения.