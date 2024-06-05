Комиссия по этике проверяет конгрессвумен Спартц из-за жалоб подчиненных - Politico

Комиссия по этике Палаты представителей США провела предварительное расследование обращения члена Палаты представителей Виктории Спартц с персоналом в ответ на многочисленные жалобы, поданные относительно предполагаемого "абьюза", "общей токсичности" и "ярости" республиканки из Индианы, со ссылкой на слова нынешнего и бывшего помощника, которые подали жалобы и с которыми в последние недели связались следователи, сообщает Politico, пишет УНН.

Детали

Помощники, которым была предоставлена анонимность из-за страха перед отплатой со стороны Спартц, заявили, что их жалобы были поданы следователям еще до того, как Спартц выиграла свои праймеры в прошлом месяце. По словам помощников, следователи сообщили им, что комиссия по этике не будет начинать официальное расследование до этого момента, учитывая потенциальную вероятность вмешательства в выборы.

По словам этих двух источников, с тех пор "бурное поведение" Спартц продолжается. "За последние несколько недель она ввела сокращение заработной платы некоторым сотрудникам на десятки тысяч долларов, что произошло на фоне постоянных жалоб на работу ее сотрудников. В апреле Спартц прислала сотрудникам записку, которая запрещает им разговаривать с репортерами Politico, которые собирали информацию о ее офисе", - пишет издание.

По словам двух человек, двое старших сотрудников комиссии по этике опросили как минимум трех дополнительных нынешних или бывших сотрудников об офисной культуре, а также о нецелевом использовании ресурсов налогоплательщиков. Издание указывает, что получило в апреле текстовые сообщения, отправленные между сотрудниками отдела этики и бывшим помощником, который поделился со следователями именами и номерами телефонов нынешних сотрудников.

Бывший сотрудник Спартц рассказал, что в конце прошлого месяца один из следователей сообщил, что помощники комиссии все еще собирают материалы, ожидая разрешения от руководителей комитетов на начало официального расследования.

Как отмечается, два ранее упомянутых лица, которым также была предоставлена анонимность, рассказали следователям по этике о случаях словесных оскорблений.

Два человека заявили, что расследование по этике также касается использования ресурсов Палаты представителей, финансируемых налогоплательщиками, для проведения предвыборной кампании в рабочее время законодательного органа. По словам этих двух человек, Спартц иногда спрашивает сотрудников о проблемах компании, когда она звонит им на их официальные телефоны, пока они в офисе.

По словам человека, знакомого с ситуацией, во вторник руководитель ее аппарата Патрик Словински подал в отставку, проработав на этом посту меньше месяца. Он отказался от комментариев. По словам того же человека, Майкл Стивенс, который с января был директором по связям с общественностью Спартц, также ушел в отставку во вторник вечером.

Получив уведомление об расследовании по этике, Спартц сказала, что "не уверена, о чем вы говорите".

Советник предвыборной кампании Дэн Хейзелвуд позже ответил заявлением, что сотрудники комиссии по этике не связывались со Спартц.

Том Раст, главный юрисконсульт и директор по персоналу комиссии по этике, как указано, отказался от комментариев.

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