Представительнице Республиканской партии США Виктории Спартц предъявлено обвинение в нарушении правил ношения оружия после того, как она пронесла пистолет в международный аэропорт Вашингтона Даллеса в штате Вирджиния. Пишет УНН со ссылкой на The Hill.

Детали

Член Палаты представителей США украинского происхождения Виктория Спартц обвинена в проносе огнестрельного оружия через службу безопасности аэропорта.

Инцидент произошел в пятницу, подтвердили в понедельник The Hill в Управлении аэропортов Вашингтона, Администрации транспортной безопасности (TSA) и офисе Спартц.

Сотрудники аэропорта имени Даллеса обнаружили огнестрельное оружие калибра .380 во время проверки пассажиров - говорится в сообщении.

В заявлении офиса Спартц говорится, что она по ошибке пронесла незаряженный пистолет в кармане своего чемодана, когда проходила службу безопасности по дороге на заседание Парламентской ассамблеи Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.

Обвинение предусматривает до года тюрьмы и штраф в размере 2500 долларов, если его признают виновным.

Конгрессвумен от центральной Индианы, выиграла противоречивые и конкурентные праймериз в мае после того, как в 2023 году заявила, что больше не будет баллотироваться.

Спартц является первой конгрессменкой, которая родилась в Украине. Однако недавно она проголосовала против отправки военной помощи стране, ознаменовав отступление от своей позиции, когда россия вторглась в Украину.

Напомним,

Комиссия по этике Палаты представителей США провела предварительное расследование поведения члена Палаты представителей Виктории Спартц с персоналом в ответ на многочисленные жалобы.