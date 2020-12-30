Конгрес Аргентини підтримав легалізацію абортів
Київ • УНН
КИЇВ. 30 грудня. УНН. Сенатори національного аргентинського Конгресу проголосували за закон про легалізацію абортів на терміні до 14 тижнів вагітності. Рішення підтримало 38 членів верхньої палати, 29 виступили проти і один утримався, передає УНН із посиланням на BBC.
Відзначається, що закон є новаторським для Латинської Америки - регіону, у якому діють одні з найсуворіших у світі законів про аборти.
Законопроект раніше був схвалений нижньою палатою конгресу і підтриманий президентом Альберто Фернандесом.
У день голосування натовпи активістів як за, так і проти абортів, зібралися біля будівлі Конгресу, щоб спробувати вплинути на сенаторів.
До сих пір аборти в Аргентині дозволялися тільки у разі зґвалтування або коли здоров'я матері знаходилося під загрозою. Активісти ж роками виступали за зміну закону, повідомляють журналісти.
Як повідомляв УНН, у жовтні поточного року у Польщі обмежили право жінок на аборти, визнавши їх "неконституційними".
Після цього у Варшаві понад 100 тис. людей вийшли на мітинг проти заборони абортів. Майже 70% громадян республіки хочуть референдум з цього питання.