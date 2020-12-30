Конгресс Аргентины поддержал легализацию абортов
Киев • УНН
КИЕВ. 30 декабря. УНН. Сенаторы национального аргентинского Конгресса проголосовали за закон о легализации абортов на сроке до 14 недель беременности. Решение поддержали 38 членов верхней палаты, 29 выступили против и один воздержался, передает УНН со ссылкой на BBC.
Отмечается, что закон является новаторским для Латинской Америки - региона, в котором действуют одни из самых строгих в мире законов об абортах.
Законопроект ранее был одобрен нижней палатой конгресса и поддержан президентом Альберто Фернандесом.
В день голосования толпы активистов как за, так и против абортов, собрались у здания Конгресса, чтобы попытаться повлиять на сенаторов.
До сих пор аборты в Аргентине разрешались только в случае изнасилования или когда здоровье матери находилось под угрозой. Активисты же годами выступали за изменение закона, сообщают журналисты.
Как сообщал УНН, в октябре текущего года в Польше ограничили право женщин на аборты, признав их "неконституционными".
После этого в Варшаве более 100 тыс. человек вышли на митинг против запрета абортов. Почти 70% граждан республики хотят референдум по этому вопросу.