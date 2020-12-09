Конфлікт нардепа Юрченка з двома чоловіками: поліція не відкривала провадження
Київ • УНН
КИЇВ. 9 грудня. УНН. Поліція не відкривала провадження через конфлікт народного депутата Олександра Юрченка, виключеного із фракції "Слуга народу" з двома чоловіками, який виник сьогодні у Києві. Конфлікт був вичерпаний на місці. Про це журналісту УНН повідомила пресофіцер Голосіївського управління поліції ГУНП у Києві Христина Кір’якова.
"Конфлікт був вичерпаний на місці, учасники та сторони конфлікту не мають один до одного ніяких претензій", - розповіла Кір’якова.
Зазначимо, що у ЗМІ повідомляють, що конфлікт між Юрченком та двома чоловіками виник через те, що депутат не зміг проїхати на своєму автомобілі.
Нагадаємо, у Києві до народного депутата Олександра Юрченка, виключеного із фракції "Слуга народу" через корупційний скандал, двоє невідомих підійшли та почали чіплятися й ображати.
Як повідомлялося, на початку листопада народні депутати України Гео Лерос та Олександр Юрченко побились у кулуарах Верховної Ради.
Додамо, 4 листопада, з Олександра Юрченка, якого підозрюють у корупції, зняли електронний браслет.