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Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой
3 марта, 21:00 • 66747 просмотра

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине
3 марта, 20:50 • 88843 просмотра

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине

Эксклюзив
"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта
3 марта, 15:41 • 113717 просмотра

"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство
3 марта, 11:09 • 148936 просмотра

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство

Эксклюзив
Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта
3 марта, 07:14 • 197847 просмотра

Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей
3 марта, 04:20 • 194469 просмотра

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм
2 марта, 18:35 • 281354 просмотра

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить
2 марта, 18:15 • 330892 просмотра

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Конфликт нардепа Юрченко с двумя мужчинами: полиция не открывала производства

Конфликт нардепа Юрченко с двумя мужчинами: полиция не открывала производства

Киев  •  УНН

 • 16245 просмотра

КИЕВ. 9 декабря. УНН. Полиция не открывал производство из-за конфликта народного депутата Александра Юрченко, исключенного из фракции "Слуга народа" с двумя мужчинами, который возник сегодня в Киеве. Конфликт был исчерпан на месте. Об этом журналисту УНН сообщила пресс-офицер Голосеевского управления полиции ГУНП в Киеве Кристина Кирьякова.

"Конфликт был исчерпан на месте, участники и стороны конфликта не имеют друг к другу никаких претензий", - рассказала Кирьякова.

Отметим, что в СМИ сообщают, что конфликт между Юрченко и двумя мужчинами возник из-за того, что депутат не смог проехать на своем автомобиле.

Напомним, в Киеве к народному депутату Александру Юрченко, исключенному из фракции "Слуга народа" из-за коррупционного скандала, двое неизвестных подошли и начали приставать и оскорблять.

Как сообщалось, в начале ноября народные депутаты Украины Гео Лерос и Александр Юрченко подрались в кулуарах Верховной Рады.

Добавим, 4 ноября, с Александра Юрченко, которого подозревают в коррупции, сняли электронный браслет.

Украинские Национальные Новости

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