В поліції встановлюють обставини конфлікту нардепа Юрченка з двома невідомим особами
Київ • УНН
КИЇВ. 9 грудня. УНН. В Києві до народного депутата Олександра Юрченка, виключеного з фракції "Слуга народу" через корупційний скандал, двоє невідомих підійшли та почали чіплятися й ображати. Про це журналісту УНН повідомила пресофіцер Голосіївського управління поліції ГУНП у Києві Христина Кір’якова.
"Виклик надійшов про конфлікт між двома невідомими, які почали чіплятися та ображати (нардепа – ред.). На місці наразі працюють правоохоронці, матеріал зареєстровано в журналі Єдиного обліку, встановлюємо обставини. Був оголошений план "Перехоплення", наразі вже знятий", - розповіла Кір’якова.
Нагадаємо, на початку листопада народні депутати України Гео Лерос та Олександр Юрченко побились у кулуарах Верховної Ради.
Додамо, 4 листопада, з Олександра Юрченка, якого підозрюють у корупції, зняли електронний браслет.