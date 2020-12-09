В поліції встановлюють обставини конфлікту нардепа Юрченка з двома невідомим особами

"Виклик надійшов про конфлікт між двома невідомими, які почали чіплятися та ображати (нардепа – ред.). На місці наразі працюють правоохоронці, матеріал зареєстровано в журналі Єдиного обліку, встановлюємо обставини. Був оголошений план "Перехоплення", наразі вже знятий", - розповіла Кір’якова.

Нагадаємо, на початку листопада народні депутати України Гео Лерос та Олександр Юрченко побились у кулуарах Верховної Ради.

Додамо, 4 листопада, з Олександра Юрченка, якого підозрюють у корупції, зняли електронний браслет.