Із нардепа Юрченка, якого підозрюють у корупції, зняли електронний браслет
Київ • УНН
КИЇВ. 4 листопада. УНН. Із народного депутата Олександра Юрченка, якого підозрюють в отриманні хабара, зняли електронний браслет. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив сам Юрченко, передає УНН.
"Сфабрикована проти мене провокація, яка мала на меті лише дискредитувати моє ім’я і унеможливити мою боротьбу проти корупції та за екологічну безпеку, продовжує розвалюватися! Вчора суд виніс рішення про зняття з мене засобу контролю - браслету!" - написав Юрченко.
Нардеп також наголосив, що "боротьба тільки починається".
Нагадаємо, Вищий антикорупційний суд взяв під варту з альтернативою внесення застави у понад 3 млн грн народного депутата Олександра Юрченка, якого підозрюють в отриманні хабара.
Пізніше за народного депутата Олександра Юрченка, якого підозрюють в отриманні хабара, внесли заставу у понад 3 млн гривень.