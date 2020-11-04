С нардепа Юрченко, которого подозревают в коррупции, сняли электронный браслет
Киев • УНН
КИЕВ. 4 ноября. УНН. С народного депутата Александра Юрченко, которого подозревают в получении взятки, сняли электронный браслет. Об этом на своей странице в Facebook сообщил сам Юрченко, передает УНН.
"Сфабрикованная против меня провокация, целью которой было дискредитировать мое имя и предотвратить мою борьбу против коррупции и за экологическую безопасность, продолжает разваливаться! Вчера суд вынес решение о снятии с меня средства контроля - браслета!" - написал Юрченко.
Нардеп также подчеркнул, что "борьба только начинается".
Напомним, Высший антикоррупционный суд взял под стражу с альтернативой внесения залога в более 3 млн грн народного депутата Александра Юрченко, которого подозревают в получении взятки.
Позже за народного депутата Александра Юрченко, которого подозревают в получении взятки, внесли залог в более 3 млн гривен.