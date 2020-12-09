В полиции устанавливают обстоятельства конфликта нардепа Юрченко с двумя неизвестным лицами
Киев • УНН
КИЕВ. 9 декабря. УНН. В Киеве к народному депутату Александру Юрченко, исключенному из фракции "Слуга народа" из-за коррупционного скандала, двое неизвестных подошли и начали приставать и оскорблять. Об этом журналисту УНН сообщила пресс-офицер Голосеевского управления полиции ГУНП в Киеве Кристина Кирьякова.
"Вызов поступил о конфликте между двумя неизвестными, которые начали приставать и оскорблять (нардепа - ред.). На месте сейчас работают правоохранители, материал зарегистрирован в журнале единого учета, устанавливаем обстоятельства. Был объявлен план "Перехват", сейчас уже снят", - рассказала Кирьякова.
Напомним, в начале ноября народные депутаты Украины Гео Лерос и Александр Юрченко подрались в кулуарах Верховной Рады.
Добавим, 4 ноября, с Александра Юрченко, которого подозревают в коррупции, сняли электронный браслет.