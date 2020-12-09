В полиции устанавливают обстоятельства конфликта нардепа Юрченко с двумя неизвестным лицами

"Вызов поступил о конфликте между двумя неизвестными, которые начали приставать и оскорблять (нардепа - ред.). На месте сейчас работают правоохранители, материал зарегистрирован в журнале единого учета, устанавливаем обстоятельства. Был объявлен план "Перехват", сейчас уже снят", - рассказала Кирьякова.

Напомним, в начале ноября народные депутаты Украины Гео Лерос и Александр Юрченко подрались в кулуарах Верховной Рады.

Добавим, 4 ноября, с Александра Юрченко, которого подозревают в коррупции, сняли электронный браслет.