Нардепи Лерос і Юрченко побилися в кулуарах ВР
Київ • УНН
КИЇВ. 5 листопада. УНН. Народні депутати України Гео Лерос (безпартійний) та Олександр Юрченко (“Слуга народу”) побились у кулуарах Верховної Ради. Про це на власній сторінці в Facebook повідомила народна депутатка від фракції “ЄС” Вікторія Сюмар", передає УНН.
“В Раді пристрасті не згасають. В кулуарах сумновідомий депутат Юрченко побився з Гео Леросом... Юрченко вважає, що саме Лерос зашкодив його репутації, а не „переговори про хабар в 40млн“...”, — повідомила Сюмар.
Нагадаємо, що у вересні Лерос на своїй сторінці у Facebook повідомив про затримання помічника Юрченка на хабарі.
“Два дні тому НАБУ затримало на хабарі помічника депутата Олександра Юрченка, який взяв перші 13 тис. з 200 тис. доларів, які передбачалися нардепу Юрченку за законопроект, пов’язаний з побутовими відходами”, — зазначив Гео Лерос.
Нагадаємо, Вищий антикорупційний суд взяв під варту з альтернативою внесення застави у понад 3 млн грн народного депутата Олександра Юрченка, якого підозрюють в отриманні хабара.
Пізніше за народного депутата Олександра Юрченка, якого підозрюють в отриманні хабара, внесли заставу у понад 3 млн гривень.
Додамо, що вчора, 4 листопада, з Юрченка, якого підозрюють у корупції, зняли електронний браслет.