Нардепы Лерос и Юрченко подрались в кулуарах ВР
Киев • УНН
КИЕВ. 5 ноября. УНН. Народные депутаты Украины Гео Лерос (беспартийный) и Александр Юрченко ( "Слуга народа") подрались в кулуарах Верховной Рады. Об этом на своей странице в Facebook сообщила народный депутат от фракции "ЕС" Виктория Сюмар ", передает УНН.
“В Раде страсти не угасают. В кулуарах печальноизвестный депутат Юрченко подрался с Гео Леросом... Юрченко считает, что именно Лерос нанес вред его репутации, а не переговоры о взятке в 40 млн...”, — сообщила Сюмар.
Напомним, что в сентябре Лерос на своей странице в Facebook сообщил о задержании помощника Юрченко на взятке.
“Два дня назад НАБУ задержало на взятке помощника депутата Александра Юрченко, который взял первые 13 тыс. из 200 тыс. долларов, которые предусматривались нардепу Юрченко за законопроект, связанный с бытовыми отходами”, — отметил Гео Лерос.
Напомним, Высший антикоррупционный суд взял под стражу с альтернативой внесения залога в более 3 млн грн народного депутата Александра Юрченко, которого подозревают в получении взятки.
Позже за народного депутата Александра Юрченко, которого подозревают в получении взятки, внесли залог в более 3 млн гривен.
Добавим, что вчера, 4 ноября, с Юрченко, подозреваемого в коррупции, сняли электронный браслет.