Конфлікт між чоловіком та представниками ТЦК у Харкові: в Центрі комплектування відреагували

Харківський обласний ТЦК та СП відреагував на відео конфлікту між цивільними громадянами та військовослужбовцями ТЦК та СП, який стався у Харкові під час оповіщення громадян військовослужбовцями. Розпочато службову перевірку, передає УНН.

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У соціальних мережах, сьогодні, 22 травня, оприлюднене відео конфлікту між цивільними громадянами та військовослужбовцями ТЦК та СП. Інцидент стався у Харкові під час оповіщення громадян військовослужбовцями. Попередньо встановлено, що конфлікт розпочався через застосування декількома громадянами, які мали ознаки алкогольного або наркотичного сп’яніння, фізичної сили проти військовослужбовців. Провокативні напади супроводжувались брутальною лайкою та образами гідності військових

В ТЦК наголошують, що у результаті нападу постраждав солдат роти охорони, якому були завдані тілесні ушкодження. Йому накладено шви.

У ТЦК та СП цей військовослужбовець проходить службу після важкого поранення, якого він зазнав у лютому 2023 року під час захисту Батьківщини. Переконані, що цьому інциденту, який стався у присутності співробітників Національної поліції, буде оперативно надано відповідну правову оцінку

В свою чергу, командування і особовий склад Харківського ОТЦК засудило дії військовослужбовців, які піддалися на провокування з боку осіб з неадекватною поведінкою та призначили службове розслідування, за результатами якого будуть вжиті відповідні дисциплінарні заходи.

До завершення всіх юридичних процедур і остаточних висновків закликаємо громадськість і медіа утриматись від передчасних висновків і емоцій. Те, що сталося, не є нормальним і командування вживає всіх заходів для унеможливлення таких інцидентів