Конфликт между мужчиной и представителями ТЦК в Харькове: в Центре комплектования отреагировали

Харьковский областной ТЦК и СП отреагировал на видео конфликта между гражданскими гражданами и военнослужащими ТЦК и СП, который произошел в Харькове во время оповещения граждан военнослужащими. Начата служебная проверка, передает УНН.

Детали

В социальных сетях, сегодня, 22 мая, обнародовано видео конфликта между гражданскими гражданами и военнослужащими ТЦК и СП. Инцидент произошел в Харькове во время оповещения граждан военнослужащими. Предварительно установлено, что конфликт начался из-за применения несколькими гражданами, которые имели признаки алкогольного или наркотического опьянения, физической силы против военнослужащих. Провокационные нападения сопровождались грубой бранью и оскорблениями достоинства военных - говорится в сообщении.

В ТЦК отмечают, что в результате нападения пострадал солдат роты охраны, которому были нанесены телесные повреждения. Ему наложены швы.

В ТЦК и СП этот военнослужащий проходит службу после тяжелого ранения, которое он получил в феврале 2023 года во время защиты Родины. Убеждены, что этому инциденту, который произошел в присутствии сотрудников Национальной полиции, будет оперативно дана соответствующая правовая оценка - добавляют в ТЦК.

В свою очередь, командование и личный состав Харьковского ОТЦК осудило действия военнослужащих, которые поддались на провоцирование со стороны лиц с неадекватным поведением и назначили служебное расследование, по результатам которого будут приняты соответствующие дисциплинарные меры.

До завершения всех юридических процедур и окончательных выводов призываем общественность и медиа воздержаться от преждевременных выводов и эмоций. То, что произошло, не является нормальным и командование принимает все меры для предотвращения таких инцидентов - резюмировали в ТЦК.

Контекст

Сегодня в сети появилось видео, на котором сотрудник ТЦК в Харькове сначала обозвал женщину, после чего толкнул мужчину и ударил в челюсть. При этом, работники полиции видели избиение и никак не реагировали.

Напомним

Одесский областной ТЦК и СП отреагировал на видео на котором зафиксирован конфликт, произошедший между мужчиной и представителями ТЦК и СП в общественном транспорте Одессы 16 мая. Начата служебная проверка, передает УНН.