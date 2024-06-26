Конфіскація активів підсанкційних осіб: в Мін'юсті розповіли, скільки коштів вже стягнуто в Україні
Київ • УНН
Міністерство юстиції виявило близько 300 осіб з російськими активами в Україні.Вже стягнуло близько 830 мільйонів гривень тільки чистих коштів з осіб, які потрапили під санкції.
Міністерство юстиції встановило, що близько 300 осіб мають російські активи в Україні та є підстави для застосування щодо них санкції стягнення. На сьогодні лише чистих грошових коштів пісанкційних осіб стягнуто близько 830 млн гривень. Про це розповіла заступниця міністра юстиції України Інна Богатих в ефірі телемарафону, передає УНН.
Опрацьовуючи 11 тисяч під санкційних осіб Мін'юст направив 16 тисяч запитів і отримав 13 тисяч відповідей. За результатами аналізу цієї кількості документів було встановлено, що близько 300 осіб мають активи в Україні та є підстави для застосування санкції стягнення
Втім, за її словами, робота продовжується, тому ця цифра може змінюватись.
Також Богатих вказала, що із цих 300 осіб - близько 30-ти можуть вважатись такими, що мають значні активи.
Наразі Мін'юст подав 53 позови, 22 із них - щодо застосування санкцій щодо осіб, що мають значні активи. 42 рішення Вищого антикорупційного суду набрали законної сили.
Чистими грошових коштів на сьогодні стягнуто близько 830 млн гривень, право вимоги щодо, в тому числі, на компенсацію вилучених коштів - близько 41 млн грн, корпоративні права в 67 підприємствах 20 об'єктів нерухомості і будинки і квартири в тому числі на ТОТ
Навряд ми швидко отримаємо повну конфіскацію, але доходи – це реалістичний сценарій: Малюська про заморожені активи рф12.06.24, 11:11 • 112991 перегляд