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Конфіскація активів підсанкційних осіб: в Мін'юсті розповіли, скільки коштів вже стягнуто в Україні

Київ • УНН

 • 24509 перегляди

Міністерство юстиції виявило близько 300 осіб з російськими активами в Україні.Вже стягнуло близько 830 мільйонів гривень тільки чистих коштів з осіб, які потрапили під санкції.

Конфіскація активів підсанкційних осіб: в Мін'юсті розповіли, скільки коштів вже стягнуто в Україні

Міністерство юстиції встановило, що близько 300 осіб мають російські активи в Україні та є підстави для застосування щодо них санкції стягнення. На сьогодні лише чистих грошових коштів пісанкційних осіб стягнуто близько 830 млн гривень.  Про це розповіла заступниця  міністра юстиції України Інна Богатих в ефірі телемарафону, передає УНН

Опрацьовуючи 11 тисяч під санкційних осіб Мін'юст направив 16 тисяч запитів і отримав 13 тисяч відповідей. За результатами аналізу цієї кількості документів було встановлено, що близько 300 осіб мають активи в Україні та є підстави для застосування санкції стягнення 

- заявила Богатих.

Втім, за її словами, робота продовжується, тому ця цифра може змінюватись. 

Також Богатих вказала, що із цих 300 осіб - близько 30-ти можуть вважатись такими, що мають значні активи. 

Наразі Мін'юст подав 53 позови,  22 із них - щодо застосування санкцій  щодо осіб, що мають значні активи.  42 рішення Вищого антикорупційного суду набрали законної сили.

Чистими грошових коштів  на сьогодні стягнуто близько 830 млн гривень, право вимоги щодо, в тому числі, на компенсацію вилучених коштів - близько 41 млн грн, корпоративні права в 67 підприємствах 20 об'єктів нерухомості і будинки і квартири в тому числі на ТОТ

- заявила вона.

Навряд ми швидко отримаємо повну конфіскацію, але доходи – це реалістичний сценарій: Малюська про заморожені активи рф12.06.24, 11:11 • 112991 перегляд

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

Економіка
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