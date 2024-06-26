Конфіскація активів підсанкційних осіб: в Мін'юсті розповіли, скільки коштів вже стягнуто в Україні

Міністерство юстиції встановило, що близько 300 осіб мають російські активи в Україні та є підстави для застосування щодо них санкції стягнення. На сьогодні лише чистих грошових коштів пісанкційних осіб стягнуто близько 830 млн гривень. Про це розповіла заступниця міністра юстиції України Інна Богатих в ефірі телемарафону, передає УНН.

Опрацьовуючи 11 тисяч під санкційних осіб Мін'юст направив 16 тисяч запитів і отримав 13 тисяч відповідей. За результатами аналізу цієї кількості документів було встановлено, що близько 300 осіб мають активи в Україні та є підстави для застосування санкції стягнення

Втім, за її словами, робота продовжується, тому ця цифра може змінюватись.

Також Богатих вказала, що із цих 300 осіб - близько 30-ти можуть вважатись такими, що мають значні активи.

Наразі Мін'юст подав 53 позови, 22 із них - щодо застосування санкцій щодо осіб, що мають значні активи. 42 рішення Вищого антикорупційного суду набрали законної сили.

Чистими грошових коштів на сьогодні стягнуто близько 830 млн гривень, право вимоги щодо, в тому числі, на компенсацію вилучених коштів - близько 41 млн грн, корпоративні права в 67 підприємствах 20 об'єктів нерухомості і будинки і квартири в тому числі на ТОТ