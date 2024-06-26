Министерство юстиции установило, что около 300 человек имеют российские активы в Украине и есть основания для применения в отношении них санкции взыскания. На сегодня только чистых денежных средств писанкционных лиц взыскано около 830 млн гривен. Об этом рассказала заместитель министра юстиции Украины Инна Богатых в эфире телемарафона, передает УНН.

Прорабатывая 11 тысяч под санкционных лиц Минюст направил 16 тысяч запросов и получил 13 тысяч ответов. По результатам анализа этого количества документов было установлено, что около 300 человек имеют активы в Украине и есть основания для применения санкции взыскания - заявила Богатых.

Впрочем, по ее словам, работа продолжается, поэтому эта цифра может меняться.

Также Богатых указала, что из этих 300 человек - около 30-ти могут считаться имеющими значительные активы.

Сейчас Минюст подал 53 иска, 22 из них-по применению санкций в отношении лиц, имеющих значительные активы. 42 решения Высшего антикоррупционного суда вступили в законную силу.

Чистыми денежных средств на сегодня взыскано около 830 млн гривен, право требования относительно, в том числе, на компенсацию изъятых средств-около 41 млн грн, корпоративные права в 67 предприятиях 20 объектов недвижимости и дома и квартиры в том числе на ТОТ - заявила она.

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