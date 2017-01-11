Комітет ВР з нацбезпеки отримав від СБУ дані про зустріч Н.Савченко із ватажками ОРДЛО

"Ми звернулися в СБУ в той самий день, коли стало відомо про візит до Мінська та зустріч із ватажками терористів. Наразі ми отримали відповідь. На наступному засіданні комітету ця відповідь буде опрацьована. Відповідь має певний рівень таємності, тому ми не будемо її публікувати у Facebook, зрозуміло… Питання доступу до державної таємниці - це питання персонального зобов'язання. Савченко його дала, відкликати його неможливо. Просто можуть наступити відповідні санкції, якщо СБУ стане відомо про розголошення державної таємниці вже на підставі наданого персонального зобов'язання, вже будуть передбачені відповідні дії згідно з Кримінальним кодексом…" - сказав І.Вінник.

Нагадаємо, напередодні Н.Савченко опублікувала на своїй сторінці у Facebook списки українців, які утримуються на окупованих територіях Донбасу та політв’язнів, що утримуються у російських тюрмах, а також списки осіб, яких хочуть отримати “ДНР/ЛНР”.

Згодом нардеп відкоригувала списки.

У СБУ пообіцяли відреагувати на опублікування Н.Савченко списків заручників.