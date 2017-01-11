Комитет ВР по нацбезопасности получил от СБУ данные о встрече Н.Савченко с главарями ОРДЛО
Киев • УНН
КИЕВ. 11 января. УНН. Служба безопасности Украины предоставила ответ комитету Верховной Рады по вопросам национальной безопасности и обороны по поводу встречи народного депутата Надежды Савченко с главарями "ЛНР" и "ДНР" в Минске, который обработают на следующем заседании комитета. Об этом сообщил нардеп от "БПП", секретарь комитета Иван Винник в эфире "112 Украина", передает УНН.
"Мы обратились в СБУ в тот же день, когда стало известно о визите в Минск и встрече с главарями террористов. Сейчас мы получили ответ. На следующем заседании комитета этот ответ будет проработан. Ответ имеет определенный уровень секретности, поэтому мы не будем его публиковать в Facebook, понятно... вопрос доступа к государственной тайне - это вопрос персонального обязательства. Савченко его дала, отозвать его невозможно. Просто могут наступить соответствующие санкции, если СБУ станет известно о разглашении государственной тайны уже на основании предоставленного персонального обязательства, уже будут предусмотрены соответствующие действия согласно Уголовному кодексу..."- сказал И.Винник.
Напомним, накануне Н.Савченко опубликовала на своей странице в Facebook списки украинцев, которые удерживаются на оккупированных территориях Донбасса и политзаключенных, содержащихся в российских тюрьмах, а также списки лиц, которых хотят получить "ДНР/ЛНР".
Впоследствии нардеп откорректировала списки.
В СБУ пообещали отреагировать на опубликованные Н.Савченко списки заложников.