Комитет ВР по нацбезопасности получил от СБУ данные о встрече Н.Савченко с главарями ОРДЛО

"Мы обратились в СБУ в тот же день, когда стало известно о визите в Минск и встрече с главарями террористов. Сейчас мы получили ответ. На следующем заседании комитета этот ответ будет проработан. Ответ имеет определенный уровень секретности, поэтому мы не будем его публиковать в Facebook, понятно... вопрос доступа к государственной тайне - это вопрос персонального обязательства. Савченко его дала, отозвать его невозможно. Просто могут наступить соответствующие санкции, если СБУ станет известно о разглашении государственной тайны уже на основании предоставленного персонального обязательства, уже будут предусмотрены соответствующие действия согласно Уголовному кодексу..."- сказал И.Винник.

Напомним, накануне Н.Савченко опубликовала на своей странице в Facebook списки украинцев, которые удерживаются на оккупированных территориях Донбасса и политзаключенных, содержащихся в российских тюрьмах, а также списки лиц, которых хотят получить "ДНР/ЛНР".

Впоследствии нардеп откорректировала списки.

В СБУ пообещали отреагировать на опубликованные Н.Савченко списки заложников.