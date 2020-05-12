Комітет ВР рекомендував уряду знизити вартість оренди для приватних закладів освіти - Бабак
Київ • УНН
КИЇВ. 12 травня. УНН. Комітет з питань освіти рекомендував уряду і Фонду державного майна знизити вартість оренди для приватних закладів освіти. Для цього потрібно змінити методику розрахунку вартості оренди, пояснив голова Комітету ВРУ з питань освіти, науки та інновацій Сергій Бабак за підсумками засідання комітету, який одноголосно підтримав рекомендації, передає кореспондент УНН.
Наразі метод розрахунку орендної ставки майна різний: державні заклади освіти платять 1% (садочки) і 5% (інші заклади) від оціночної вартості державного або комунального майна, а приватні заклади — 10%.
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“За законом державні та приватні заклади освіти мають рівні права та обов’язки. І наше завдання — забезпечити справедливі та рівні права для всіх”, — зазначив Бабак.
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Таким чином, приватні садочки, як і державні, мають право брати в оренду державне і комунальне майно за 1%, а інші заклади освіти — за 5%. Зниження вартості, прогнозують у комітеті, вплине на вартість навчання, покращить доступність освіти, збільшивши кількість місць у садочках і школах, та сприятиме підвищенню її якості.
Нагадаємо, у Києві запровадили 50% пільгу для малого та середнього бізнесу на сплату за оренду комунального майна.