З вересня школярі місяць наздоганятимуть шкільну програму

“Щодня мільйони дітей дивляться відеоуроки по телевізору. Згодом такі ж проекти почали робити деякі інші країни. Ця ідея є вчасною і необхідною, а тому успішною... Проте, ми не можемо бути впевненими, що всі діти на 100% скористаються нашою допомогою. Через це перший місяць навчання буде для всіх коригуючим. Тобто ми повторюватимемо все, чому мали б навчитися за час карантину”, — наголосив Бабак.

Нагадаємо, Міністерство освіти і науки назвало дати завершення навчального року. Дистанційні заняття триватимуть до 31 травня, а до 1 липня навчальний рік буде завершений.