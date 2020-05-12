Комитет ВР рекомендовал правительству снизить стоимость аренды для частных учебных заведений - Бабак
Киев • УНН
КИЕВ. 12 мая. УНН. Комитет по вопросам образования рекомендовал правительству и Фонду государственного имущества снизить стоимость аренды для частных учебных заведений. Для этого нужно изменить методику расчета стоимости аренды, пояснил глава Комитета ВР по вопросам образования, науки и инноваций Сергей Бабак по итогам заседания комитета, что единогласно поддержал рекомендации, передает корреспондент УНН.
Сейчас метод расчета арендной ставки имущества разный: государственные учебные заведения платят 1% (сады) и 5% (другие учреждения) от оценочной стоимости государственного или коммунального имущества, а частные заведения - 10%.
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"По закону государственные и частные учебные заведения имеют равные права и обязанности. И наша задача - обеспечить справедливые и равные права для всех", - отметил Бабак.
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Таким образом, частные сады, как и государственные, имеют право брать в аренду государственное и коммунальное имущество за 1%, а другие учебные заведения - 5%. Снижение стоимости, прогнозируют в комитете, повлияет на стоимость обучения, улучшит доступность образования, увеличив количество мест в садиках и школах, и будет способствовать повышению ее качества.
Напомним, в Киеве ввели 50% льготу для малого и среднего бизнеса на уплату за аренду коммунального имущества.