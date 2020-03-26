У Києві запровадили 50% пільгу для малого та середнього бізнесу на сплату за оренду комунального майна

КИЇВ. 26 березня. УНН. Депутати Київради схвалили рішення про надання 50-відсоткової пільги для малого та середнього бізнесу на сплату за оренду комунального майна на період обмежувальних заходів у зв’язку з вірусом COVID-19. Така пільга діятиме до 31 липня, передає УНН із посиланням на пресслужбу КМДА.