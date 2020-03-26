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У Києві запровадили 50% пільгу для малого та середнього бізнесу на сплату за оренду комунального майна

У Києві запровадили 50% пільгу для малого та середнього бізнесу на сплату за оренду комунального майна

Київ • УНН

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КИЇВ. 26 березня. УНН. Депутати Київради схвалили рішення про надання 50-відсоткової пільги для малого та середнього бізнесу на сплату за оренду комунального майна на період обмежувальних заходів у зв’язку з вірусом COVID-19. Така пільга діятиме до 31 липня, передає УНН із посиланням на пресслужбу КМДА.

У разі неможливості використання об’єкта — так само тимчасово — до 31 липня підтримано звільнити орендарів комунального майна від оплати за договорами оренди (фактично підприємці сплачуватимуть символічну 1 гривню), повідомили у КМДА.

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“Ми обіцяли і знайшли механізм, як зменшити фінансове навантаження на малий і середній бізнес, що працює у столиці. І який сьогодні найбільш вразливий у такий складний і для міста, і для країни час. Поки невідомо, коли завершаться обмежувальні заходи, і підприємці зможуть повернутися до звичного ритму роботи. І чи будуть завершені обмеження після 24 квітня. Поки про це рано говорити. Але ми сьогодні зробили серйозний жест підтримки. Право на ці пільги малий і середній бізнес матиме вже з 11 березня”, — сказав Віталій Кличко.

За даними КМДА, у столиці сьогодні майже 900 тисяч квадратних метрів нежитлових приміщень комунального майна здаються в оренду. І більшу частину орендує малий та середній бізнес — це близько 6 тисяч суб’єктів підприємницької діяльності.

Як повідомлялося, Кабінет міністрів 25 березня підтримав запровадження на 30 днів надзвичайної ситуації на всій території України.

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