В Киеве ввели 50% льготу для малого и среднего бизнеса на уплату за аренду коммунального имущества

КИЕВ. 26 марта. УНН. Депутаты Киевсовета приняли решение о предоставлении 50-процентной льготы для малого и среднего бизнеса на уплату за аренду коммунального имущества на период ограничительных мероприятий в связи с вирусом COVID-19. Такая льгота будет действовать до 31 июля, передает УНН со ссылкой на пресс-службу КГГА.