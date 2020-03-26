В Киеве ввели 50% льготу для малого и среднего бизнеса на уплату за аренду коммунального имущества

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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
5 марта, 18:37 • 84373 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 100210 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 102393 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 101670 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 109683 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 98389 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

Эксклюзив
Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 104456 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 106418 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 131380 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 130405 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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В Киеве ввели 50% льготу для малого и среднего бизнеса на уплату за аренду коммунального имущества

В Киеве ввели 50% льготу для малого и среднего бизнеса на уплату за аренду коммунального имущества

Киев  •  УНН

 • 14423 просмотра

КИЕВ. 26 марта. УНН. Депутаты Киевсовета приняли решение о предоставлении 50-процентной льготы для малого и среднего бизнеса на уплату за аренду коммунального имущества на период ограничительных мероприятий в связи с вирусом COVID-19. Такая льгота будет действовать до 31 июля, передает УНН со ссылкой на пресс-службу КГГА.

В случае невозможности использования объекта - так же временно - до 31 июля поддержано освободить арендаторов коммунального имущества от оплаты по договорам аренды (фактически предприниматели будут платить символическую 1 гривну), сообщили в КГГА.

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"Мы обещали и нашли механизм, как уменьшить финансовую нагрузку на малый и средний бизнес, работающий в столице. И какой сегодня наиболее уязвим в такое сложное и для города, и для страны время. Пока неизвестно, когда завершатся ограничительные меры, и предприниматели смогут вернуться к привычному ритму работы. И будут завершены ограничения после 24 апреля. Пока об этом рано говорить. Но мы сегодня сделали серьезный жест поддержки. Право на эти льготы малый и средний бизнес будет иметь уже с 11 марта", - сказал Виталий Кличко.

По данным КГГА, в столице сегодня почти 900 000 квадратных метров нежилых помещений коммунального имущества сдаются в аренду. И большую часть арендует малый и средний бизнес - это около 6000 субъектов предпринимательской деятельности.

Как сообщалось, Кабинет министров 25 марта поддержал введение на 30 дней чрезвычайной ситуации на всей территории Украины.

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