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На "Рамштайні" виділили рекордні 21 млрд євро військової допомоги Україні
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Комітет ВР переніс розгляд питання про кадрову ситуацію у МОЗ

Київ • УНН

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КИЇВ. 9 жовтня. УНН. Напружену кадрову ситуацію у Міністерстві охорони здоров’я нардепи розглянуть на засіданні комітету з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування 16 жовтня о 15:00, передає кореспондент УНН.

Комітет ВР переніс розгляд питання про кадрову ситуацію у МОЗ

"Питання про ситуацію, що склалася у Міністерстві охорони здоров’я України в зв’язку з заявами державних службовців міністерства щодо здійснення політичного тиску на них керівництвом, також перенесено для розгляду комітетом на 16 жовтня на 15 годину. Оскільки ініціатор внесення питань перший заступник голови комітету Роман Лозинський та пані міністр перебувають у закордонному відрядженні", - наголосив голова комітету Андрій Клочко.

Нагадаємо, розгляд питання анонсували в порядку денному засідання комітету Верховної Ради України з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування на 9 жовтня.

Також нагадаємо, скандал в МОЗ стався через аудит, який проводить нове керівництво міністерства.

Складні відносини нової очільниці МОЗ з колективом міністерства український Прем’єр назвав "помилкою комунікації".

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