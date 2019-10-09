Комитет ВР перенес рассмотрение вопроса о кадровой ситуации в Минздраве
Киев • УНН
КИЕВ. 9 октября. УНН. Напряженную кадровую ситуацию в Министерстве здравоохранения нардепы рассмотрят на заседании комитета по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства 16 октября в 15:00, передает корреспондент УНН.
"Вопрос о ситуации, сложившейся в Министерстве здравоохранения Украины в связи с заявлениями государственных служащих министерства относительно осуществления политического давления на них руководством, также перенесено для рассмотрения комитетом на 16 октября на 15 часов. Поскольку инициатор внесения вопросов первый заместитель председателя комитета Роман Лозинский и госпожа министр находятся в заграничной командировке", - отметил председатель комитета Андрей Клочко.
Напомним, рассмотрение вопроса анонсировали в повестке дня заседания комитета Верховной Рады Украины по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства на 9 октября.
Также напомним, скандал в Минздраве произошел из-за аудита, который проводит новое руководство министерства.
Сложные отношения новой руководительницы Минздрава с коллективом министерства украинский Премьер назвал "ошибкой коммуникации".