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У МОЗі перевіряють ефективність роботи всіх співробітників

У МОЗі перевіряють ефективність роботи всіх співробітників

Київ • УНН

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КИЇВ. 25 вересня. УНН. У Міністерстві охорони здоров'я розпочався внутрішній аудит ефективності роботи всіх співробітників, ініційований державним секретарем Артемом Янчуком. Про це заявив радник міністра охорони здоров'я Дмитро Раїмов під час пресконференції, передає кореспондент УНН.

"Це наказ державного секретаря Артема Янчука за номером 1961, який був підписаний ще вчора, про аудит і оцінювання всіх співробітників Міністерства", - зазначив Раїмов.

За його словами, підставою для проведення аудиту стали факти неефективної роботи окремих співробітників і департаментів. Зокрема, як пояснив радник, підставою для проведення аудиту став скандал, спричинений підготовленим для підпису міністра документом, який був перекладений з англійської за допомогою електронного перекладача з посиланням на американські протоколи.

При цьому він додав, що оцінювання проводить внутрішня служба аудиту МОЗу за прозорими критеріями. За результатами аудиту працювати у відомстві залишаться найкращі.

У той же час, він спростував інформацію про те, що на співробітників чиниться тиск, і їх із затримкою пропускали сьогодні на роботу в будівлю МОЗу.

Нагадаємо, МОЗ розпочало аудит ОХМАТДИТу, медзакупівель і Центру ендокринної системи.

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