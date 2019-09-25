МОЗ розпочало аудит ОХМАТДИТу, медзакупівель і Центру ендокринної системи
Київ • УНН
КИЇВ. 25 вересня. УНН. Міністерство охорони здоров’я розпочало аудит ОХМАТДИТу, державного підприємства “Медичні закупівлі” і Центру ендокринної системи. Про це заявив радник міністра охорони здоров’я Дмитро Раїмов під час прес-конференції, передає кореспондент УНН.
“З сьогоднішнього дня Міністерство охорони здоров’я направляє аудит до ОХМАТДИТу, ДП „Медичні закупівлі“ і Центром ендокринної системи”, — зазначив Раїмов.
За його словами, аудит передбачає проведення аналіз роботи у підвідомчих МОЗу установах. Він був ініційований після зустрічі із громадськими організаціями.
Як передавав УНН, у МОЗі пообіцяли жорсткі управлінські рішення в Націнституті раку.