Минздрав начал аудит ОХМАТДИТа, медзакупок и Центра эндокринной системы

“С сегодняшнего дня Министерство здравоохранения направляет аудит в Охматдета, ГП „Медицинские закупки“ и Центром эндокринной системы”, — отметил Раимов.

По его словам, аудит предусматривает проведение анализ работы в подведомственных Минздраву учреждениях. Он был инициирован после встречи с общественными организациями.

Как сообщал УНН, в Минздраве пообещали жесткие управленческие решения в Нацинституте рака.