У МОЗі пообіцяли жорсткі управлінські рішення в Націнституті раку
Київ • УНН
КИЇВ. 25 вересня. УНН. Міністерство охорони здоров’я буде вживати жорстких управлінських рішень у разі підтвердження фактів хабарництва відносно окремих лікарів Національного інституту раку. Про це заявив радник міністра охорони здоров’я Дмитро Раїмов під час пресконференції, передає кореспондент УНН.
“Пропозиції по перших управлінських рішеннях від міністерства будуть одразу після доповіді. Якщо факти, надані нам правоохоронними органами, підтвердяться, управлінські рішення будуть жорсткими, але законними”, — зазначив Раїмов.
За його словами, в інституті вже розпочався аудит, який проводить МОЗ. Протягом двох тижнів аудитори мають розібратися в ситуації.
Нагадаємо, Міністерство охорони здоров’я буде ще два роки закуповувати ліки через міжнародні організації.