МОЗ буде ще два роки закуповувати ліки через міжнародні організації - нардеп
Київ • УНН
КИЇВ. 18 вересня. УНН. Міністерство охорони здоров'я буде ще два роки закуповувати ліки через міжнародні організації. Про це повідомив член фракції "Слуга народу" Михайло Радуцький журналістам в кулуарах парламенту, передає кореспондент УНН.
"Його вилучили тому, що МОЗ просив три роки для того, щоб перейти на ProZorro. І ми подовжили дію, внесли правку в закон про публічні закупівлі, залишили ще на два роки закупівлі через міжнародні організації тільки тому, що укладені довгострокові договори, і ми можемо залишити хворих людей без допомоги", - сказав Радуцький.
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За його словами, голова МОЗ Оксана Скалецька і голова митної служби Максим Нефьодов пообіцяли, що Державна агенція із закупівлі ліків запрацює на ProZorro, а міжнародні організації залишаться лише на крайній випадок.
Нагадаємо, раніше неодноразово повідомлялось про відсутність поставок ліків, які закупаються через міжнародні організації.