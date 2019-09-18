Минздрав будет еще два года закупать лекарства через международные организации - нардеп

"Его изъяли потому, что Минздрав просил три года для того, чтобы перейти на ProZorro. И мы продлили действие, внесли правку в закон о публичных закупках, оставили еще на два года закупки через международные организации только потому, что заключены долгосрочные договоры, и мы можем оставить больных людей без помощи", - сказал Радуцкий.

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По его словам, глава Минздрава Оксана Скалецкая и глава таможенной службы Максим Нефедов пообещали, что Государственное агентство по закупке лекарств заработает на ProZorro, а международные организации останутся только на крайний случай.

Напомним, ранее неоднократно сообщалось об отсутствии поставок лекарств, которые закупаются через международные организации.