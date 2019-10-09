Нардепи розглянуть кадрову ситуацію в МОЗ на комітеті ВР
Київ • УНН
КИЇВ. 8 жовтня. УНН. Народні депутати з профільного комітету Верховної Ради розглянуть питання заяв держслужбовців МОЗ про тиск на них керівництвом. Розгляд питання відбудеться сьогодні, 9 жовтня, на засіданні комітету з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування, передає УНН з посиланням на порядок денний засідання комітету.
“Про ситуацію, що склалася у Міністерстві охорони здоров’я України у зв’язку із заявами державних службовців міністерства щодо здійснення політичного тиску на них керівництвом”, — так звучить тема доповіді у порядку денному засідання комітету, який розпочнеться об 11:00. Дане питання розглядатиметься четвертим у порядку денному.
Нагадаємо, скандал в МОЗ стався через аудит, який проводить нове керівництво міністерства.
“Перед від’їздом наша команда прийняла рішення про аудит усіх співробітників МОЗ згідно з загальною позицією про аудит діяльності міністерства”, — написала новий міністр охорони здоров'я Зоряна Скалецька на своїй сторінці у Facebook 24 вересня під час поїздки на Генеральну Асамблею ООН.
Нагадаємо, складні відносини нової очільниці МОЗ з колективом Міністерства український прем’єр назвав “помилкою комунікації”.