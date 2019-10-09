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Нардепы рассмотрят кадровую ситуацию в Минздраве на комитете ВР

Киев • УНН

 • 11211 просмотра

КИЕВ. 8 октября. УНН. Народные депутаты из профильного комитета Верховной Рады рассмотрят вопрос заявлений госслужащих Минздрава о давлении на них руководством. Рассмотрение вопроса состоится сегодня, 9 октября, на заседании комитета по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства, передает УНН со ссылкой на повестку дня заседания комитета.

Нардепы рассмотрят кадровую ситуацию в Минздраве на комитете ВР

“О ситуации, сложившейся в Министерстве здравоохранения Украины в связи с заявлениями государственных служащих министерства по осуществлению политического давления на них руководством”, — так звучит тема доклада в повестке дня заседания комитета, который начнется в 11:00. Данный вопрос будет рассматриваться четвертым в повестке дня.

Напомним, скандал в Минздраве произошел из-за аудита, который проводит новое руководство министерства.

“Перед отъездом наша команда приняла решение об аудите всех сотрудников Минздрава согласно с общей позицией об аудите деятельности министерства”, — написала новый министр здравоохранения Зоряна Скалецкая на своей странице в Facebook 24 сентября, во время поездки на Генеральную Ассамблею ООН.

Напомним, сложные отношения новой руководительницы Минздрава по коллективом Министерства украинский премьер назвал “ошибкой коммуникации”.

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