В уряді пояснили ситуацію в МОЗі помилкою комунікації
Київ • УНН
КИЇВ. 4 жовтня. УНН. Складні відносини міністра охорони здоров'я Зоряни Скалецької з колективом Міністерства охорони здоров'я виникли внаслідок помилок комунікації. Про це заявив Прем'єр-міністр України Олексій Гончарук під час презентації проекту Програми дій уряду в парламенті, передає кореспондент УНН.
"Я переконаний в тому, що професійні люди знайдуть між собою спільну мову, а те, що зараз відбувається, - це просто помилки комунікації", - зазначив Гончарук.
За його словами, ситуація, що склалась в міністерстві, дуже неоднозначна, і зрештою очільниця відомства знайде спільну мову з колективом.
"Я дуже добре знаю персонально десятки колег, які працюють в МОЗі, там дуже неоднозначні оцінки того, що відбувається. У мене є абсолютна довіра міністру. Я абсолютно переконаний, що це фахова, розумна людина і вона найближчим часом побудує команду, яка здатна буде досягати всіх цілей", - додав прем'єр.
Нагадаємо, 25 вересня у Міністерстві охорони здоров'я розпочався внутрішній аудит ефективності роботи всіх співробітників, ініційований державним секретарем Артемом Янчуком.
Міністр охорони здоров'я Зоряна Скалецька заявила, що хоче, щоб кожен директорат та кожен департамент Міністерства надав всю інформацію по нагальним питанням.