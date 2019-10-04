В правительстве объяснили ситуацию в Минздраве ошибкой коммуникации

"Я убежден в том, что профессиональные люди найдут между собой общий язык, а то, что сейчас происходит, - это просто ошибки коммуникации", - отметил Гончарук.

По его словам, ситуация, сложившаяся в министерстве, очень неоднозначная, и в конце концов руководительница ведомства найдет общий язык с коллективом.

"Я очень хорошо знаю лично десятки коллег, работающих в Минздраве, там очень неоднозначные оценки происходящего. У меня есть абсолютное доверие министру. Я абсолютно убежден, что это профессиональный, умный человек и она в ближайшее время построит команду, которая способна будет достигать всех целей", - добавил премьер.

Напомним, 25 сентября в Министерстве здравоохранения начался внутренний аудит эффективности работы всех сотрудников, инициированный государственным секретарем Артемом Янчуком.

Министр здравоохранения Зоряна Скалецкая заявила, что хочет, чтобы каждый директорат и каждый департамент Министерства предоставил всю информацию по актуальным вопросам.