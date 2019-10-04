В правительстве объяснили ситуацию в Минздраве ошибкой коммуникации
Киев • УНН
КИЕВ. 4 октября. УНН. Сложные отношения министра здравоохранения Зоряны Скалецкой с коллективом Министерства здравоохранения возникли вследствие ошибок коммуникации. Об этом заявил Премьер-министр Украины Алексей Гончарук во время презентации проекта Программы действий правительства в парламенте, передает корреспондент УНН.
"Я убежден в том, что профессиональные люди найдут между собой общий язык, а то, что сейчас происходит, - это просто ошибки коммуникации", - отметил Гончарук.
По его словам, ситуация, сложившаяся в министерстве, очень неоднозначная, и в конце концов руководительница ведомства найдет общий язык с коллективом.
"Я очень хорошо знаю лично десятки коллег, работающих в Минздраве, там очень неоднозначные оценки происходящего. У меня есть абсолютное доверие министру. Я абсолютно убежден, что это профессиональный, умный человек и она в ближайшее время построит команду, которая способна будет достигать всех целей", - добавил премьер.
Напомним, 25 сентября в Министерстве здравоохранения начался внутренний аудит эффективности работы всех сотрудников, инициированный государственным секретарем Артемом Янчуком.
Министр здравоохранения Зоряна Скалецкая заявила, что хочет, чтобы каждый директорат и каждый департамент Министерства предоставил всю информацию по актуальным вопросам.