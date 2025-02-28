Комісія з цінних паперів США заявляє, що мемкоїни не є фінансовими цінними паперами
Київ • УНН
SEC оголосила, що мемкоїни не вважаються цінними паперами через відсутність генерації доходу. Комісія класифікує їх як предмети колекціонування, що використовуються для розваг та соціальної взаємодії.
Нові вказівки SEC з’явилися приблизно через місяць після указу Трампа про створення урядового консультативного агентства, названого на честь монети-мема Dogecoin.
Передає УНН із посиланням на TechCrunch.
Деталі
Відділ фінансів корпорацій Комісії з цінних паперів і бірж США (SEC) поділився своєю позицією щодо "монет-мемів" (мемкоїнів). Комісія SEC стверджує, що меми-монети не є цінними паперами, оскільки вони "не генерують дохід і не передають прав на майбутні доходи, прибутки чи активи бізнесу".
Біткоїн впав на 21% після виборів Трампа: скільки втратив ринок28.02.25, 09:54 • 30735 переглядiв
Комісія розглядає меми-монети більше як предмети колекціонування.
Довідково
"Монет-меми" - є різновидом криптоактивів, натхненних інтернет-мемами, персонажами, поточними подіями чи тенденціями. Промоутери цих монет прагнуть залучити активну онлайн-спільноту до купівлі та торгівлі монетою-мемом.
Меми зазвичай купують для розваг, соціальної взаємодії та культурних цілей. Їхня вартість визначається насамперед ринковим попитом і спекуляціями, що робить їх схожими на предмети колекціонування. Вони часто мають обмежене використання або функціональні можливості або відомі своєю помітною нестабільністю ринкової ціни.
Неймовірне пограбування на криптобіржі Bybit: мільярди були вкрадені через злом безпечного гаманця - експертиза27.02.25, 09:53 • 27340 переглядiв