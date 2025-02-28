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15 березня, 19:03 • 119751 перегляди

Буде напряму спілкуватися із Зеленським: Трамп заявив про призначення Келлога спецпосланником по Україні

15 березня, 13:44 • 179710 перегляди

Україна визначила склад переговорної групи для мирних перемовин: імена

15 березня, 13:22 • 145013 перегляди

"Коаліція охочих" переходить до операційної фази, запланована зустріч у четвер - Стармер

15 березня, 13:08 • 136914 перегляди

"Коаліція охочих": Зеленський закликав партнерів до чіткої позиції щодо гарантій безпеки для України

15 березня, 12:52 • 116347 перегляди

Стармер випустив заяву після саміту "коаліції охочих": путін повинен довести, що серйозно ставиться до миру і підписати припинення вогню

15 березня, 11:23 • 107396 перегляди

Зеленський: є напрямки вздовж східного кордону, де армія рф накопичує сили, це свідчить про бажання завдати удару по Сумщині

15 березня, 10:46 • 102803 перегляди

Стармер на зустрічі щодо "коаліції охочих" закликав продовжувати тиск на путіна для безумовного припинення вогню

15 березня, 09:00 • 139959 перегляди

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Комісія з цінних паперів США заявляє, що мемкоїни не є фінансовими цінними паперами

Комісія з цінних паперів США заявляє, що мемкоїни не є фінансовими цінними паперами

Київ • УНН

 • 22873 перегляди

SEC оголосила, що мемкоїни не вважаються цінними паперами через відсутність генерації доходу. Комісія класифікує їх як предмети колекціонування, що використовуються для розваг та соціальної взаємодії.

Нові вказівки SEC з’явилися приблизно через місяць після указу Трампа про створення урядового консультативного агентства, названого на честь монети-мема Dogecoin.

Передає УНН із посиланням на TechCrunch.

Деталі

Відділ фінансів корпорацій Комісії з цінних паперів і бірж США (SEC) поділився своєю позицією щодо "монет-мемів" (мемкоїнів). Комісія SEC стверджує, що меми-монети не є цінними паперами, оскільки вони "не генерують дохід і не передають прав на майбутні доходи, прибутки чи активи бізнесу".

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Комісія розглядає меми-монети більше як предмети колекціонування.

Довідково

"Монет-меми" - є різновидом криптоактивів, натхненних інтернет-мемами, персонажами, поточними подіями чи тенденціями. Промоутери цих монет прагнуть залучити активну онлайн-спільноту до купівлі та торгівлі монетою-мемом.

Меми зазвичай купують для розваг, соціальної взаємодії та культурних цілей. Їхня вартість визначається насамперед ринковим попитом і спекуляціями, що робить їх схожими на предмети колекціонування. Вони часто мають обмежене використання або функціональні можливості або відомі своєю помітною нестабільністю ринкової ціни.

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Ігор Тележніков

Ігор Тележніков

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