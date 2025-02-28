Комісія з цінних паперів США заявляє, що мемкоїни не є фінансовими цінними паперами

Нові вказівки SEC з’явилися приблизно через місяць після указу Трампа про створення урядового консультативного агентства, названого на честь монети-мема Dogecoin.

Передає УНН із посиланням на TechCrunch.

Деталі

Відділ фінансів корпорацій Комісії з цінних паперів і бірж США (SEC) поділився своєю позицією щодо "монет-мемів" (мемкоїнів). Комісія SEC стверджує, що меми-монети не є цінними паперами, оскільки вони "не генерують дохід і не передають прав на майбутні доходи, прибутки чи активи бізнесу".

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Комісія розглядає меми-монети більше як предмети колекціонування.

Довідково

"Монет-меми" - є різновидом криптоактивів, натхненних інтернет-мемами, персонажами, поточними подіями чи тенденціями. Промоутери цих монет прагнуть залучити активну онлайн-спільноту до купівлі та торгівлі монетою-мемом.

Меми зазвичай купують для розваг, соціальної взаємодії та культурних цілей. Їхня вартість визначається насамперед ринковим попитом і спекуляціями, що робить їх схожими на предмети колекціонування. Вони часто мають обмежене використання або функціональні можливості або відомі своєю помітною нестабільністю ринкової ціни.

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