Комиссия по ценным бумагам США заявляет, что мемкоины не являются финансовыми ценными бумагами

$41.340.03
45.851.22
ukenru
У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский
4 апреля, 18:51 • 18888 просмотра

У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский

4 апреля, 18:32 • 37385 просмотра

На следующей неделе юристы представят Зеленскому украинский драфт соглашения с США

Эксклюзив
4 апреля, 13:24 • 69141 просмотра

В Украине таможенная политика Трампа скажется на ценах на товары с иностранными комплектующими – эксперт

Эксклюзив
4 апреля, 13:12 • 219478 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру

4 апреля, 10:10 • 126148 просмотра

Повышение тарифов на электроэнергию и газ не стоит на повестке дня - Минэнерго

Эксклюзив
4 апреля, 06:27 • 394416 просмотра

День основания НАТО: как Альянс помогает Украине и когда возможно вступление

4 апреля, 05:56 • 313204 просмотра

Как разнообразить Пасхальный стол: 5 десертов, которые стоит приготовить

3 апреля, 19:36 • 214251 просмотра

НАБУгейт. Адвокаты обвиняют НАБУ в прослушивании, НАБУ — в “сборе постановлений”: кто нарушил закон

Эксклюзив
3 апреля, 15:18 • 244483 просмотра

"Это не о давлении на аптеки, это о честных правилах игры для всех участников рынка": нардеп Кузьминых о новом регулировании фармрынка

Эксклюзив
3 апреля, 13:51 • 255293 просмотра

Цена на аренду квартир в Киеве превысила довоенный уровень: чего ждать дальше

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+10°
2.2м/с
63%
Популярные новости

Удар рф по Кривому Рогу: среди жертв атаки трое детей

4 апреля, 16:42 • 11380 просмотра

Современное снаряжение для защитников Украины: в Минобороны испытали новый тип спортивных кроссовок

4 апреля, 17:08 • 12312 просмотра

В Кривом Роге количество жертв возросло до 14, среди погибших 5 детей

4 апреля, 17:09 • 14178 просмотра

Шведская королева перенесла операцию, все ее запланированные встречи отменены

4 апреля, 17:58 • 17193 просмотра

Удар по Кривому Рогу: россияне, предварительно, применили кассетную баллистическую ракету Искандер

4 апреля, 18:13 • 14607 просмотра
публикации

Украина готовится к легализации криптовалют: шанс для бюджета или риск для экономики

4 апреля, 14:15 • 135100 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру
Эксклюзив

4 апреля, 13:12 • 219476 просмотра

День основания НАТО: как Альянс помогает Украине и когда возможно вступление
Эксклюзив

4 апреля, 06:27 • 394414 просмотра

Месяц, как запрещен маркетинг в фарм-отрасли: кто заработал на этом миллионы

4 апреля, 06:14 • 256039 просмотра

Как разнообразить Пасхальный стол: 5 десертов, которые стоит приготовить

4 апреля, 05:56 • 313201 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Владимир Зеленский

Дональд Трамп

Марко Рубио

Эммануэль Макрон

Кир Стармер

Актуальные места

Украина

Кривой Рог

Соединенные Штаты

Европа

Великобритания

Реклама
УНН Lite

Большой трейлер "Супермена": автор франшизы показал команду роботов-помощников героя

4 апреля, 19:44 • 5024 просмотра

Шведская королева перенесла операцию, все ее запланированные встречи отменены

4 апреля, 17:58 • 17230 просмотра

Яйца в США перед Пасхой так подорожали, что американцы красят картофель

4 апреля, 13:48 • 47508 просмотра

Сериал "Рассказ служанки" получит продолжение: съемки начнутся в ближайшее время

4 апреля, 10:29 • 72840 просмотра

Полный черепов и других спецэффектов - первый взгляд на фильм "Хищник: Пустоши"

4 апреля, 10:08 • 57879 просмотра
Актуальное

9К720 Искандер

Старлинк

Instagram

ТикТок

Туполев Ту-22М

Комиссия по ценным бумагам США заявляет, что мемкоины не являются финансовыми ценными бумагами

Киев • УНН

 • 22902 просмотра

SEC объявила, что мемкоины не считаются ценными бумагами из-за отсутствия генерации дохода. Комиссия классифицирует их как предметы коллекционирования, используемые для развлечений и социального взаимодействия.

Комиссия по ценным бумагам США заявляет, что мемкоины не являются финансовыми ценными бумагами

Новые указания SEC появились примерно через месяц после указа Трампа о создании правительственного консультативного агентства, названного в честь монеты-мема Dogecoin.

Передает УНН со ссылкой на TechCrunch.

Детали

Отдел финансов корпораций Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) поделился своей позицией относительно "монет-мемов" (мемкоинов). Комиссия SEC утверждает, что мемы-монеты не являются ценными бумагами, поскольку они "не генерируют доход и не передают прав на будущие доходы, прибыли или активы бизнеса".

Биткоин упал на 21% после выборов Трампа: сколько потерял рынок28.02.25, 09:54 • 30855 просмотров

Комиссия рассматривает мемы-монеты больше как предметы коллекционирования.

Справочно

"Монет-мемы" - является разновидностью криптоактивов, вдохновленных интернет-мемами, персонажами, текущими событиями или тенденциями. Промоутеры этих монет стремятся привлечь активное онлайн-сообщество к покупке и торговле монетой-мемом.

Мемы обычно покупают для развлечений, социального взаимодействия и культурных целей. Их стоимость определяется прежде всего рыночным спросом и спекуляциями, что делает их похожими на предметы коллекционирования. Они часто имеют ограниченное использование или функциональные возможности или известны своей заметной нестабильностью рыночной цены.

Невероятное ограбление на криптобирже Bybit: миллиарды были украдены через взлом безопасного кошелька - экспертиза27.02.25, 09:53 • 27443 просмотра

Игорь Тележников

Игорь Тележников

Новости МираТехнологии
Биткойн
Дональд Трамп
Brent
$66.30
Bitcoin
$83,972.50
S&P 500
$5,096.39
Tesla
$240.21
Газ TTF
$36.40
Золото
$3,057.44
Ethereum
$1,819.49