Комиссия по ценным бумагам США заявляет, что мемкоины не являются финансовыми ценными бумагами
Киев • УНН
SEC объявила, что мемкоины не считаются ценными бумагами из-за отсутствия генерации дохода. Комиссия классифицирует их как предметы коллекционирования, используемые для развлечений и социального взаимодействия.
Новые указания SEC появились примерно через месяц после указа Трампа о создании правительственного консультативного агентства, названного в честь монеты-мема Dogecoin.
Передает УНН со ссылкой на TechCrunch.
Детали
Отдел финансов корпораций Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) поделился своей позицией относительно "монет-мемов" (мемкоинов). Комиссия SEC утверждает, что мемы-монеты не являются ценными бумагами, поскольку они "не генерируют доход и не передают прав на будущие доходы, прибыли или активы бизнеса".
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Комиссия рассматривает мемы-монеты больше как предметы коллекционирования.
Справочно
"Монет-мемы" - является разновидностью криптоактивов, вдохновленных интернет-мемами, персонажами, текущими событиями или тенденциями. Промоутеры этих монет стремятся привлечь активное онлайн-сообщество к покупке и торговле монетой-мемом.
Мемы обычно покупают для развлечений, социального взаимодействия и культурных целей. Их стоимость определяется прежде всего рыночным спросом и спекуляциями, что делает их похожими на предметы коллекционирования. Они часто имеют ограниченное использование или функциональные возможности или известны своей заметной нестабильностью рыночной цены.
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