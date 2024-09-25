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Командування Сухопутних військ уточнило правила мобілізації деяких категорій українців

Командування Сухопутних військ уточнило правила мобілізації деяких категорій українців

Київ • УНН

 • 15891 перегляди

Командування Сухопутних військ ЗСУ уточнило деякі питання щодо призову за мобілізацією окремих категорій громадян. Рішення ухвалили для зниження суспільної напруги, але деталі не розголошуються з міркувань безпеки.

Командування Сухопутних військ ЗСУ уточнило "деякі питання" щодо призову за мобілізацією військовозобовʼязаних громадян окремих категорій. Деталей не розповіли, втім вказали, що рішення ухвалили для зниження суспільної напруги. Про це УНН повідомляє із посиланням на заяву Сухопутних військ.

З метою врахування потреб і завдань стосовно комплектування особовим складом підрозділів Сил оборони та відповідно до норм чинного законодавства, Командуванням Сухопутних військ уточнено деякі питання щодо призову за мобілізацією військовозобовʼязаних громадян окремих категорій. Зазначені рішення, прийняті у тому числі з метою зниження суспільної напруги, оформлені у встановленому порядку та доведені до визначених військових частин для службового користування

- йдеться у заяві Сухопутних військ.

У заяві також йдеться, що органи військового управління обмежені в коментуванні питань, направлених на виконання поставлених завдань та відомостей службового характеру.

У ЗСУ вказали, що ці заходи вживаються "не просто так", а щоб у ворога не було вільного доступу до питань комплектування підрозділів. 

Передусім хочемо зауважити, що кожен громадянин віком від 18 до 60 років може добровільно доєднатися до війська, щоб наблизити нашу Перемогу

- йдеться у заяві Сухопутних військ. 

Нагадаємо 

23 вересня народний депутат Олексій Гончаренко повідомив, що в Україні припинили мобілізацію обмежено чоловіків віком з 18 до 25 років, які раніше мали статус "обмежено придатних" до служби у війську. 

Раніше УНН повідомляв, що на одному з найближчих пленарних засідань народні депутати планують розгляд закону про внесення змін до деяких законів України щодо проходження військової служби під час мобілізації особами, які не досягли 25-річного віку (реєстр. №11379-д). Закон вже ухвалений у першому читанні. 

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

СуспільствоВійна
sukhoputni-viiska-ukrainyСухопутні війська України
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