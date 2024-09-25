Командування Сухопутних військ уточнило правила мобілізації деяких категорій українців

Командування Сухопутних військ ЗСУ уточнило "деякі питання" щодо призову за мобілізацією військовозобовʼязаних громадян окремих категорій. Деталей не розповіли, втім вказали, що рішення ухвалили для зниження суспільної напруги. Про це УНН повідомляє із посиланням на заяву Сухопутних військ.

З метою врахування потреб і завдань стосовно комплектування особовим складом підрозділів Сил оборони та відповідно до норм чинного законодавства, Командуванням Сухопутних військ уточнено деякі питання щодо призову за мобілізацією військовозобовʼязаних громадян окремих категорій. Зазначені рішення, прийняті у тому числі з метою зниження суспільної напруги, оформлені у встановленому порядку та доведені до визначених військових частин для службового користування