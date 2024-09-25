Командование Сухопутных войск уточнило правила мобилизации некоторых категорий украинцев

Командование Сухопутных войск ВСУ уточнило «некоторые вопросы» относительно призыва по мобилизации военнообязанных граждан отдельных категорий. Деталей не рассказали, впрочем указали, что решение приняли для снижения общественного напряжения. Об этом УНН сообщает со ссылкой на заявление Сухопутных войск.

С целью учета потребностей и задач по комплектованию личным составом подразделений Сил обороны и в соответствии с нормами действующего законодательства, Командованием Сухопутных войск уточнены некоторые вопросы относительно призыва по мобилизации военнообязанных граждан отдельных категорий. Указанные решения, принятые в том числе с целью снижения общественного напряжения, оформлены в установленном порядке и доведены до определенных воинских частей для служебного пользования - говорится в заявлении Сухопутных войск.

В заявлении также говорится, что органы военного управления ограничены в комментировании вопросов, направленных на выполнение поставленных задач и сведений служебного характера.

В ВСУ указали, что эти меры принимаются «не просто так», а чтобы у врага не было свободного доступа к вопросам комплектования подразделений.

Прежде всего хотим заметить, что каждый гражданин в возрасте от 18 до 60 лет может добровольно присоединиться к армии, чтобы приблизить нашу Победу - говорится в заявлении Сухопутных войск.

Напомним

23 сентября народный депутат Алексей Гончаренко сообщил, что в Украине прекратили мобилизацию ограниченно мужчин в возрасте от 18 до 25 лет, которые ранее имели статус «ограниченно годных» к службе в армии.

Ранее УНН сообщал, что на одном из ближайших пленарных заседаний народные депутаты планируют рассмотрение закона о внесении изменений в некоторые законы Украины относительно прохождения военной службы по мобилизации лицами, не достигшими 25-летнего возраста (рег. №11379-д). Закон уже принят в первом чтении.