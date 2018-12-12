Командир "Бердянська" заявив, що екіпаж виконував його накази

КИЇВ. 12 грудня. УНН. Командир катера "Бердянськ" Роман Мокряк заявив слідчим, що один відповідає за те, що відбувається на борту, оскільки екіпаж виконував його накази і має бути звільнений. Про це повідомив адвокат Ілля Новіков в Facebook, передає УНН.