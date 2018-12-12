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Командир "Бердянська" заявив, що екіпаж виконував його накази

Київ • УНН

 • 13739 перегляди

КИЇВ. 12 грудня. УНН. Командир катера "Бердянськ" Роман Мокряк заявив слідчим, що один відповідає за те, що відбувається на борту, оскільки екіпаж виконував його накази і має бути звільнений. Про це повідомив адвокат Ілля Новіков в Facebook, передає УНН.

Командир "Бердянська" заявив, що екіпаж виконував його накази

"Як командир він вважає, що він один відповідає за те, що відбувається на борту, його екіпаж виконував його накази і не може бути притягнутий до жодної відповідальності", - повідомив Новіков.

За його словами, командир катера зажадав від російських правоохоронців поводитись з ним і з його екіпажем як з військовополоненими.

"Командир катера "Бердянськ" Роман Мокряк сьогодні заявив слідству, що вимагає поводитись з собою і зі своїм екіпажем як з військовополоненими, і що він не буде давати російській владі жодних свідчень, поки його підлеглі не будуть звільнені", - додав адвокат.

Нагадаємо, три українські моряки під час атаки їх російськими військовими в районі Керченської затоки були поранені через вибух після обстрілу катера "Бердянськ" з автоматичної корабельної артилерійської установки.

Міністерство юстиції Росії повідомило про місцезнаходження військовополонених українських моряків, про їх здоров'я і відсутність скарг з їхнього боку до Європейського суду з прав людини (ЄСПЛ).

Захиснику одного з військовополонених моряків Дениса Гриценка Миколі Полозову дозволили нарешті зустрітися з його підзахисним в будівлі Слідчого комітету Федеральної служби безпеки (ФСБ).

25 листопада російський спецназ захопив два українських катери і буксир біля берегів анексованого Росією півострова Крим на підході до Керченської протоки. Україна повідомила, що Прикордонна служба ФСБ Криму і Севастополя обстріляла і затримала три українських військових корабля, які намагалися пройти через Керченську протоку. При затриманні були поранені кілька військовослужбовців збройних сил України, а також пошкоджені морські судна.

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